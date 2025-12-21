تمرّد مفاجئ للاعبي أوغندا قبل مواجهة تونس بكأس أفريقيا

قاطع لاعبو المنتخب الأوغندي الحصة التدريبية لمنتخب بلادهم، أمس السبت، بسبب خلافات مالية مع الاتحاد الأوغندي لكرة القدم، قبل أن يوافقوا على العودة للتدريب، اليوم الأحد بعد اجتماع عاجل جمعهم برئيس الاتحاد موزيس ماغوغو بهدف تسوية الملف في أقرب وقت.

وأتى الإضراب على خلفية مقترح الاتحاد منح مكافأة قدرها 6 آلاف يورو نحو (7040 دولارا) مقابل التأهل في المرحلة الأولى، وهو ما اعتبره عدد من اللاعبين غير مقبول، خاصة في ظل عدم صرف مستحقاتهم المالية لأكثر من عام على الرغم من الوعود المتكررة من المسؤولين.

ووفق وكالة الأنباء الألمانية، نجح اللاعبون المعترضون في إقناع بعض زملائهم بموقفهم، حيث توجه حوالي 7 لاعبين إلى المدرب البلجيكي بول بوت وأبلغوه رسميا بعدم المشاركة في الحصة التدريبية، وهو ما تفهمه المدرب وأدى إلى إلغاء التدريب في حينه.

وأكد اللاعبون أن مطالبهم لا تتعلق بامتيازات إضافية، بل بالاحترام وصرف مستحقاتهم المالية المشروعة، قبل أن يعقد اجتماع عاجل بمقر إقامة المنتخب مساء أمس السبت، جمع ممثلين عن اللاعبين ورئيس الاتحاد، وأسفر عن تفاهم مبدئي لاستئناف التدريب، اليوم الأحد.

ويستعد المنتخب الأوغندي لمواجهة منتخب تونس بالملعب الأولمبي بالرباط، ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم أيضا ‌نيجيريا وتنزانيا من كأس الأمم الأفريقية 2025.

ويستضيف المغرب البطولة القارية بين 21 ديسمبر/كانون الأول الجاري و18 يناير/كانون الثاني المقبل.