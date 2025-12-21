هل يقود حسام حسن "الفراعنة" لتحقيق اللقب الثامن؟

أكد حسام حسن المدير الفني للمنتخب المصري الأهمية البالغة لضربة البداية في نهائيات كأس الأمم الأفريقية بالمغرب، مشيرا إلى أن الفوز في المباراة الافتتاحية يمنح اللاعبين الثقة والدافع اللازمين لاستكمال مشوار البطولة بقوة.

وأوضح حسن خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد، الأحد، أن طموح "الفراعنة" يتجاوز مجرد المشاركة، إذ يضع الجميع نصب أعينهم حصد اللقب الثامن لإسعاد الجماهير المصرية وكتابة فصل جديد في سجلات التاريخ، معربا في الوقت ذاته عن تقديره الكامل لقوة منتخب زيمبابوي وجاهزية فريقه للمواجهة.

وتلعب مصر صاحبة الرقم القياسي في التتويج بكأس الأمم برصيد 7 ألقاب، في المجموعة الثانية التي تضم جنوب أفريقيا وأنغولا وزيمبابوي.

وأشار المدير الفني (59 عاما) إلى أنه يحرص دائما على تحفيز اللاعبين بضرورة تحقيق إنجاز قاري يخلد أسماءهم، خاصة في ظل وجود 14 لاعبا يشاركون للمرة الأولى في البطولة القارية، وهو ما يمثل حافزا إضافيا لإثبات جدارتهم وتقديم أداء قتالي يعكس العمل الجماعي الذي جعل دفاع المنتخب هو الأفضل في تصفيات المونديال.

وفي هذا الصدد، تحدث مدرب مصر عن مدى صعوبة المواجهة الأولى في البطولة، قائلا: "نحن في أحد أكبر البطولات المجمعة في العالم، كأس الأمم مهمة للمنتخب المصري، نحترم كل منافسينا في المجموعة، منتخب زيمبابوي لديه لاعبون محترفون ونحترمه".

وأضاف "مستعدون كجهاز فني ولاعبين ونعرف قيمة المباراة الأولى في كأس الأمم، درسنا منتخب زيمبابوي ونأخذ الأمور خطوة بخطوة، هذه بداية البطولة وأول مباراة دائما تكون مهمة تماما مثل النهائي لأنها أول خطوة في مشوار البطولة".

أيقونة مصرية

وبشأن القائمة والاختيارات، أعرب حسن عن رضاه التام عن المجموعة المختارة، ورغم اعترافه بافتقاد خدمات المدافع محمد عبد المنعم، إلا أنه جدد ثقته في جميع العناصر المتاحة وقدرتهم على سد أي ثغرة.

إعلان

ووصف حسن، قائد المنتخب محمد صلاح بـ"الأيقونة المصرية"، مؤكدا تفاؤله بأن يكون صلاح أفضل لاعب في البطولة نظرا لمعنوياته المرتفعة وتألقه الدائم بقميص المنتخب.

وأضاف "صلاح قادر ⁠على استعادة أفضل مستوياته من خلال المنتخب، ودائما ما يعود إلى ليفربول بعدها ليقدم أداء جيدا، سيكون واحدا من أفضل اللاعبين في البطولة بمساعدة زملائه والجهاز الفني، وأنا أساعده فنيا ومعنويا، وهو يحتاج للفوز بهذه البطولة، وعليه مساعدة نفسه ومساعدتنا من أجل تحقيق هذا الهدف، وهو يستعيد نفسه ويظهر كأنه يشارك لأول مرة مع المنتخب".

رأس ‌الهرم ناجح

واستذكر حسام حسن مسيرته الأسطورية كلاعب توج باللقب 3 مرات (1986 و1998 و2006)، واصفا إياها بالتجربة الفريدة التي يطمح لتكرارها كمدرب، مشيرا إلى أن المنتخب المصري يمتلك جيلا استثنائيا يضم نجوما عالميين مثل محمد صلاح ومحمود تريزيغيه وعمر مرموش.

وردا على سؤال بشأن إخفاق منتخبات مصر للشباب والناشئين مؤخرا، وتوديع المنتخب الثاني لبطولة كأس العرب من دور المجموعات، وإن كان ذلك سيؤثر على المنتخب الأول، قال حسن: "لماذا نضيع حق اللاعبين في التأهل إلى ‌كأس العالم وكأس الأمم الأفريقية دون هزيمة، وتسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف، رأس الهرم ناجح بغض النظر عن أداء منتخبات الشباب والناشئين".

ودعا حسن وسائل الإعلام المصرية لدعم الفريق وبث الروح الإيجابية، تمهيدا للمواجهة المرتقبة أمام زيمبابوي في تمام الساعة العاشرة من مساء غد الاثنين، إيذانا ببدء رحلة البحث عن التاج القاري المفقود منذ سنوات.