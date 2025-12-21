تصرف مفاجئ من فينيسيوس يشعل الغضب في البرنابيو

أثار البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، الجدل مجددا بعد نهاية مباراة فريقه ضد إشبيلية في الدوري الإسباني؛ بتصرّف أثار ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخرج فينيسيوس من المباراة مستبدلا في الدقيقة 83، وسط صافرات الاستهجان التي أطلقها عدد كبير من جماهير ريال مدريد، ويبدو أن ذلك فجّر غضب اللاعب البرازيلي على الرغم من وجود أعداد أخرى صفقت له.

وعلى إثر ذلك، أزال فينيسيوس (24 عاما) صورته الشخصية من حسابه الرسمي في إنستغرام التي يظهر فيها بقميص ريال مدريد، واستبدلها بأخرى وهو يرتدي قميص منتخب بلاده.

وأوضحت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن فينيسيوس قام بذلك بعد نحو 10 دقائق من نهاية المباراة، ومن داخل غرف الملابس في لحظة وصفتها بأنها "لحظة انفعال".

وعلّقت الصحيفة على هذا التصرف بالقول: "أثار فينيسيوس الجدل، وهذه المرة لم يكن الأمر أمام أنظار جماهير سانتياغو برنابيو كما حدث في الكلاسيكو، بل أمام أعين متابعيه البالغ عددهم 57 مليونا".

وأضافت: "سرعة فينيسيوس في رد فعله على صافرات الجماهير كانت لافتة، كما أنه لا يزيد إلا من تأجيج التوتر في علاقته بهم". وأنهى فينيسيوس عام 2025 بطريقة سلبية؛ إذ لا يعيش "علاقة مثالية لا مع جماهير ريال مدريد ولا مع مدربه تشابي ألونسو".

وجاءت صافرات الاستهجان ضد فينيسيوس نتيجةً لسلوك اللاعب منذ بداية الموسم؛ بدءا من اعتراضه العلني على استبداله في "الكلاسيكو"، وصولا إلى ضحكاته وهو على دكة البدلاء عندما سجل تالافيرا الهدف الثالث (2-3) في مباراة كأس ملك إسبانيا.

وترى الصحيفة أن تصرفات فينيسيوس هذه لا تلقى استحسان جماهير ريال مدريد التي باتت لا تتسامح مع أي تصرّف له، خاصة أنه لا يقدّم مستواه المطلوب، وعدّت تصرّفه الأخير بحذف صورته بقميص النادي الملكي "فصلا جديدا في الحرب الباردة" بينه وبينها.

ألونسو يدافع عن الجماهير

من جهته، يرى ألونسو مدرب ريال مدريد أنه يحق للجماهير أن تفعل ما تشاء، وذلك في إجابته عن سؤال حول صافرات الاستهجان ضد فينيسيوس. وقال ألونسو في المؤتمر الصحفي: "الجماهير صاحبة القرار. في نهاية المباراة حيّيت الجميع، وتبادلنا الوداع، ولم نتحدث في هذا الموضوع". وفي الأثناء، لم يتأخر زملاء فينيسيوس في ريال مدريد في الرد على منشوره الأخير؛ إذ قدّموا له الدعم الكامل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفق ماركا فإن كيليان مبابي وضع 4 قلوب لفيني، أما إندريك فكتب "أنت أسطورة يا أخي"، أما راؤول أسينسيو فوضع 3 رموز تصفيق ومثلها قلوب، بينما كتب جود بيلينغهام "رقمي 7" إلى جانب قلب أبيض.

يُذكر أن فينيسيوس شارك مع ريال مدريد هذا الموسم في 24 مباراة بجميع البطولات بواقع 1782 دقيقة، سجل خلالها 5 أهداف وقدّم لزملائه 8 تمريرات حاسمة وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير.