فوز كبير لبايرن ميونخ على هايدنهايم في الدوري الألماني

Soccer Football - Bundesliga - 1. FC Heidenheim v Bayern Munich - Voith-Arena, Heidenheim, Germany - December 21, 2025 Bayern Munich's Luis Diaz celebrates scoring their third goal with Harry Kane REUTERS/Heiko Becker DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO. TPX IMAGES OF THE DAY
تألق كين ودياز مع بايرن ميونخ أمام هايدنهايم في الجولة الـ15 من الدوري الألماني (رويترز)
Published On 21/12/2025
|
آخر تحديث: 23:36 (توقيت مكة)

عزز بايرن ميونخ صدارته لترتيب الدوري الألماني لكرة القدم بعد فوزه الكبير خارج أرضه على مضيفه هايدنهايم 4-0، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ15 من المسابقة.

ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى 41 نقطة في المركز الأول، بفارق 9 نقاط عن بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني، في آخر جولات الدوري الألماني قبل فترة التوقف الشتوية.

على الجانب الآخر، تجمّد رصيد هايدنهايم عند 11 نقطة في المركز الـ17 قبل الأخير.
وتقدم بايرن ميونخ في الدقيقة 15 عن طريق جوسيب ستانيستش، قبل أن يضيف مايكل أوليزي الهدف الثاني في الدقيقة 32.

وفي الدقيقة 86 أضاف لويس دياز الهدف الثالث للفريق البافاري، ثم اختتم هاري كين الرباعية في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

المصدر: الألمانية

