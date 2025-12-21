6 منتخبات عربية تأهلت إلى نهائيات كأس أفريقيا 2025، وتدخل البطولة بحظوظ متفاوتة وطموحات متباينة للتتويج باللقب الأغلى في القارة على صعيد المنتخبات.

وتفاوتت ترشيحات حاسوب "أوبتا" الخارق والذكاء الاصطناعي بشأن هوية المتوج باللقب في النسخة الـ35 من البطولة في 18 يناير/كانون الثاني 2025.

فالحاسوب الخارق يرشح المغرب للقب و3 منتخبات عربية هي مصر والجزائر وتونس للمنافسة عليه، أما الذكاء الاصطناعي فصدم المنتخبات العربية ومنح السنغال الأفضلية للتتويج باللقب، واضعا منتخبات المغرب والجزائر ومصر في المراكز الثاني والثالث والرابع على الترتيب.

ولكنْ لنبتعد عن العالم الافتراضي وتحليلات الأرقام والإحصاءات والذكاء الاصطناعي وتوقعاته، ونحاول تقديم قراءة فنية من أرض الواقع لحظوظ المنتخبات العربية في التتويج بهذه النسخة التي تنطلق اليوم في المغرب.

وتُعدّ مصر أنجح المنتخبات العربية في كأس أمم أفريقيا في كرة القدم، إذ توّجت باللقب 7 مرات في 26 مشاركة، تليها الجزائر بلقبين، ثم كل من تونس والمغرب والسودان بلقب واحد.

المغرب

نبدأ مع أصحاب الأرض والجمهور، شارك "أسود الأطلس" 19 مرّة في البطولة، أوّلها في 1972 وأحرز اللقب في مشاركته الثانية عام 1976 في إثيوبيا، ثم خرج من الدور الأوّل 6 مرات في 7 مشاركات بين 2000 و2013 (بينها نهائي نسخة 2004 الذي خسره أمام تونس)، وواظب على التأهل إلى الأدوار الإقصائية في النسخ الأربع الأخيرة.

ويعد خروجه من النسخة الماضية من ثمن النهائي أمام جنوب أفريقيا صدمةً كبيرة لجماهير المنتخب التي كانت تظن أن منتخب بلادها يتفوق على المنافسين بسهولة وخاصة بعد أن أصبح رابع العالم في إنجاز غير مسبوق بمونديال قطر 2022.

ولأن البطولة تقام في المغرب، يقف وليد الركراكي أمام مسؤولية تاريخية لاستعادة لقب غاب 49 عاما، ولهذا قال مدرب "الأسود" إن العمل من أجل هذه اللحظة انطلق مباشرة بعد نسخة كوت ديفوار، مضيفا أن الهدف ظل ثابتا منذ البداية ويتمثل في المنافسة على اللقب وليس مجرد المشاركة.

ويقود الركراكي لاعبين محترفين ينشطون في أفضل الدوريات والأندية بالعالم، ولهذا عليه أن يستعيد بصمته وتكتيكه الموندياليين ويحضر اللاعبين ليس فقط كرويا وفنيا وبدنيا، بل أيضا ذهنيا، وهو أهم عامل وخاصة أن المنتخب يرزح تحت ضغط التتويج باللقب لأن أي فشل في تحقيق الفوز سيكون سقطة كبيرة لمشروع الكرة المغربية الذي حقق 11 لقبا منذ 2022، أبرزها كأس العالم تحت 20 عاما وبرونزية أولمبياد باريس وكأس أفريقيا للمحليين وكأس العرب.

ويعد المغرب -الذي يلعب في مجموعة أولى ليست سهلة تضم مالي وزامبيا وجزر القمر- من بين المرشحين للتتويج باللقب إن لم يكن الأبرز، ويتصدر قائمة المنتخبات العربية المرشحة للقب.

مصر

بعد غياب عن ثلاث نسخ بين 2012 و2015، حلّت مصر مع نجمها محمد صلاح وصيفة مرتين في 2017 وراء الكاميرون ومطلع 2022 عندما خسرت بركلات الترجيح أمام السنغال. وكان منتخب "الفراعنة" العلامة الفارقة في العقد الأول من الألفية، إذ توّج بقيادة المدرّب حسن شحاتة ثلاث مرات متتالية في 2006 و2008 و2010.

ومنذ اللقب الأخير في 2010، اتسمت علاقة مصر بالبطولة بالتعقيد، حيث عانى الفراعنة من غيابات طويلة، وإخفاقات مؤلمة في اللحظات الأخيرة، وخروج مبكر بين عامي 2017 و2024. ورغم فترات الانتقال هذه، فإن المنتخب المصري يبقى دائما مرشحا.

ولهذا السبب يبدأ الفراعنة مشوارهم في 2025 ليس بوصفهم فريقا يعيش على أطلال الماضي، بل بوصفهم منافسا يمتلك القدرة الحقيقية على انتزاع اللقب مجددا.

ويفتتح المنتخب المصري مشواره في المجموعة الثانية، إلى جانب جنوب أفريقيا وأنغولا وزيمبابوي، وهي مجموعة تتطلب التركيز والسيطرة أكثر من المهارات الفردية، وهي بيئة طالما ازدهرت فيها مصر تاريخيا. ويكمن التحدي الآن في تحويل هذا الإرث إلى قوة دفع، ومزج الخبرة بروح التجديد.

وتعود مصر إلى المونديال الأفريقي حاملة تاريخها وتفرض احترامها، وتؤمن بأن الفصل التالي من المجد لا يزال قيد الكتابة، وأن النجمة الثامنة لا تزال في المتناول.

تحتل المركز الثاني في قائمة المنتخبات العربية المرشحة للقب.

الجزائر

يستعد منتخب الجزائر للظهور في البطولة بحلم متجدد يحمله لاعبون مخضرمون وشباب ممن يملكون المهارة والرغبة والطموح في كتابة تاريخ جديد للكرة الجزائرية.

وخلال 20 مشاركة سابقة، توّج "الخضر" باللقب عامي 1990 و2019، وبلغوا النهائي مرة واحدة عام 1980، كما حلّوا في المركز الثالث مرتين، ومثلهما في المركز الرابع، مقابل خروجهم من الدور الأول 9 مرات.

بالتأكيد، لا يريد الجزائريون لسيناريو النسختين الأخيرتين أن يتكرر عندما ودع رفقاء القائد رياض محرز من الدور الأول ودون تحقيق أي انتصار، لذلك يمنون النفس برؤية لاعبين جديرين بحمل المشعل ووضع "المحاربين" على منصة التتويج مجددا.

واعتاد المنتخب الجزائري تقديم أداء أفضل عندما تقام البطولة في شمال أفريقيا، وربما كان للعوامل المناخية المساعدة دور في ذلك، وبلا شك فهو يتطلع إلى التألق مجددا على الساحة القارية من بوابة المغرب التي انتزع فيها المركز الثالث على حساب "أسود الأطلس" خلال نسخة عام 1988.

ويلعب المنتخب الجزائري في المجموعة الخامسة إلى جانب السودان وبوركينا فاسو وغينيا الاستوائية.

ومن مجموعة 28 لاعبا الذين اختارهم بيتكوفيتش لرفع التحدي في المغرب، يبرز 16 اسما شاركوا في نسخة 2023، و10 في نسخة 2021، و7 توجوا باللقب القاري عام 2019، و4 كانوا ضمن الفريق الذي خرج من الدور الأول لنسخة عام 2017.

ويبرز محمد الأمين عمورة، هداف نادي فولفسبورغ الألماني، ليكون أحد مفاتيح لعب المنتخب الجزائري في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، بالنظر لجودته وفعاليته أمام المرمى والتي جعلت منه أحد أبرز المهاجمين في منتخب بلاده منذ تعيين فلاديمير بيتكوفيتش، على رأس الجهاز الفني.

وتشير التوقعات والترشيحات إلى ان الجزائر تذهب أبعد من الهدف الذي حدده اتحاد الكرة المحلي بالمرور إلى الدور الثاني، فمنتخب بحجم الجزائر وتاريخه ولاعبيه لا يجب أن يرضى بغير المنافسة على اللقب.

والجزائر ينافس مصر على المركز الثاني في قائمة المنافسين العرب على البطولة القارية.

تونس

يرتكز منتخب تونس على عدد من عناصر الخبرة في مختلف الخطوط. ويشارك المنتخب التونسي في البطولة الأفريقية للمرة الـ22 وسبق له التتويج باللقب مرة واحدة عندما استضاف البطولة عام 2004، ويلعب ضمن المجموعة الثالثة التي تضم أيضا منتخبات نيجيريا (الفائز باللقب أعوام 1980و1994 و2013) وأوغندا وتنزانيا.

ويطمح "نسور قاسيون" لإنهاء 22 عاما من الانتظار من أجل ارتقاء منصة التتويج.

ويسعى منتخب تونس لتجنب تكرار مشاركته الباهتة في نسخة كوت ديفوار، حينما ودع المسابقة من مرحلة المجموعات في مفاجأة لم يكن يتوقعها أكثر جماهيره تشاؤما قبل انطلاق البطولة.

وقبع المنتخب التونسي في مؤخرة ترتيب مجموعته بأمم أفريقيا 2023، التي ضمت منتخبات مالي وجنوب أفريقيا وناميبيا برصيد نقطتين، دون أن يحقق أي انتصار، ليشكل صدمة لجماهيره.

وتدخل تونس البطولة بدفعة معنوية هائلة عقب تأهلها لمونديال 2026، إذ تربعت على قمة ترتيب المجموعة الثامنة بالتصفيات، وحصل على 28 نقطة كأكثر منتخبات التصفيات حصدا للنقاط، بفارق 13 نقطة كاملة أمام أقرب ملاحقيه.

ويتوقع المراقبون أن يكون منتخب تونس أحد الأحصنة السوداء في البطولة ويذهب بعيدا في البطولة، ويحتل المركز الثالث في قائمة المنتخبات العربية المرشحة للتتويج باللقب.

السودان

يسعى لاعبو المنتخب السوداني إلى رسم البسمة على شفاه شعب يعاني من الحرب، عندما يخوضون غمار البطولة.

ويشارك منتخب "صقور الجديان" للمرة العاشرة في البطولة القارية التي توج بلقبها مرة واحدة عام 1970 على أرضه، وبلغ نصف النهائي في نسختي 1959 و1963.

وأوقعته القرعة في المجموعة الخامسة الصعبة إلى جانب الجزائر، بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية.

وخاض المنتخب مبارياته البيتية في تصفيات أمم أفريقيا ومونديال 2026 خارج قواعده ما بين ليبيا وجنوب السودان وصولاً إلى تنزانيا وموريتانيا.

ورغم كل هذه الظروف القاهرة، أبلى البلاء الحسن بتأهله الى نهائيات العرس القاري، وسحب ذلك على تصفيات المونديال حتى أنه تصدر مجموعته برصيد 10 نقاط، متفوقا على السنغال بفارق نقطتين، قبل ان تتراجع نتائجه ويفشل في التأهل الى العرس العالمي للمرة الأولى في تاريخه.

انقطع عن المشاركة بين 1976 و2008 ثم بلغ ربع نهائي 2012. ودّع النسخة قبل الأخيرة من دور المجموعات.

ينظر لمنتخب السودان على أنه قد يحقق مفاجأة في المجموعة الحديدية ويعبر إلى ثمن نهائي البطولة.

جزر القمر

خاضت جزر القمر النهائيات مرة وحيدة في 2021 وحققت فوزاً لافتا على غانا 3-2.

وأكد الإيطالي ستيفانو كوزين مدرب المنتخب، أن المشاركة في البطولة فرصة تاريخيه بالنسبة لفريقه متمنيا أن يكون المنتخب مفاجاة هذه النسخة.

وأضاف أن المجموعة الأولى التي يتوجد بها فريقه قوية للغاية لكنه أبدى تفاؤله بقدرة لاعبيه على قلب التوقعات.

وأوضح أن "هذه هي مشاركتنا الثانية فقط. لذلك لن نضع لأنفسنا حدودا، إذا قلنا إن هدفنا هو تجاوز الدور الأول، يشعر اللاعبون بالرضا وكأن المهمة انتهت، سنلعب كل مباراة على حدة ونطمح للذهاب إلى أبعد نقطة ممكنة"

وختم "نحن امة شابة، وبدأنا المشاركة في التصفيات قبل 15 عاما فقط وها نحن اليوم في النهائيات للمرة الثانية، سنواصل على هذا المنوال".

ويخوض كوزين البطولة بتشكيلة كلها من المحترفين في أوروبا بينها في الدوريات الفرنسية والهولندية كما لديهم 3 لاعبين ينشطون في السعودية وقطر.

قد يحدث مفاجأة مدوية في المجموعة الأولى ويعبر إلى الدور الثاني في البطولة.