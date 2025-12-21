اللاعب وافق والأهلي يشترط.. تطورات انتقال حمزة عبد الكريم لبرشلونة

وافق المصري حمزة عبد الكريم النجم الواعد للأهلي المصري، على الانتقال إلى برشلونة الإسباني في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في وقت تتواصل فيه المحادثات بين الناديين بشأن الصفقة.

وأوضح الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو الخبير في سوق الانتقالات، أن عبد الكريم (17 عاما) وافق فعلا على الانتقال إلى برشلونة، الذي يسعى منذ فترة للحصول على خدماته على أن ينضم إلى أكاديمية الفريق الكتالوني.

تطورات انتقال المصري حمزة عبد الكريم إلى برشلونة

وكتب رومانو عبر حسابه الرسمي في فيسبوك "الموهبة المصرية حمزة عبد الكريم قال نعم لبرشلونة.. اللاعب يحلم بالانتقال إلى برشلونة، الناديان لا يزالان في محادثات".

وكانت تقارير مصرية أشارت في وقت سابق إلى أن الأهلي لا يمانع رحيل عبد الكريم إلى برشلونة، لكن وفق شروط مالية معينة، أوقفت إلى حد اللحظة التوصل إلى اتفاق نهائي.

وتلّقى الأهلي قبل أيام عرضا رسميا من أجل استعارة عبد الكريم (17 عاما)، غير أن التفاصيل حول بند الشراء النهائي هي ما تعطل الصفقة وفق ما ذكر موقع "فل غول" المصري.

ووفق الموقع فإن الأهلي لا يمانع من حيث المبدأ إعارة اللاعب إلى برشلونة، حتى لو كان ذلك مجّانا، لكنه وفي الوقت نفسه ترغب إدارته في زيادة قيمة بند البيع النهائي وتنظيم أقساط الدفع، وأيضا البنود المتعلقة بالأداء.

وكان برشلونة قد وضع بندا لشراء اللاعب بشكل نهائي بعد الإعارة بما يقارب 5 ملايين يورو تشمل مكافآت متعلقة بالأداء والأهداف، على أن يتم دفع قيمة الصفقة على أقساط.

وتسعى إدارة الأهلي أيضا إلى وضع بنود خلال فترة الإعارة تضمن له عائدا ماليا، في حال قدّم عبد الكريم أداء لافتا مع النادي الكتالوني.

في هذه الأثناء تنتظر إدارة الأهلي قرار برشلونة فيما يتعلق ببنود عقد الإعارة، وفي حال لم يتم تحسينها فإن الأول سيطلب رفع البنود المتعلقة بعقد البيع النهائي.

برشلونة يتصدر السباق

من جهتها، أكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن برشلونة يتصدر سباق التعاقد مع لاعب الأهلي خلال سوق الانتقالات الشتوية القادمة. وأشارت إلى أن المفاوضات كانت تسير في الاتجاه الصحيح لضم اللاعب معارًا إلى رديف برشلونة، قبل أن يرفع الأهلي من مطالباته المالية.

وتغنّت الصحيفة باللاعب الشاب الذي وصفته بأنه: "مهاجم قوي، ورأس حربة تقليدي يتمتع بلمسة تهديفية جيدة".

ويُنظر إلى حمزة عبد الكريم على أنه واحد من أبرز مواهب كرة القدم في مصر وأفريقيا، خاصةً بعد بروزه في نهائيات كأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا التي أُقيمت مؤخرًا في قطر، وفيها ودّع "الفراعنة" البطولة من دور الـ32 بعد الخسارة أمام سويسرا.

وخلال البطولة المذكورة، حصل عبد الكريم على جائزة رجل المباراة أكثر من مرة، كما هز الشباك في مناسبتين أمام هايتي وفنزويلا. وظهر حمزة عبد الكريم بقميص الأهلي هذا الموسم في 3 مباريات، اثنتان في كأس الرابطة المصرية، وواحدة في دوري أبطال أفريقيا أمام شبيبة القبائل التي أقيمت على ملعب القاهرة الدولي ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات، وانتهت بفوز الفريق المصري 4-1.