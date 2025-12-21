الجوائز المالية في كأس أمم أفريقيا 2025
Published On 21/12/2025|
آخر تحديث: 15:51 (توقيت مكة)
ارتفعت إلى 32 مليون دولار مجموع الجوائز المالية التي تنالها المنتخبات في النسخة الـ35 من كأس أمم أفريقيا 2025 والتي تنطلق اليوم في المغرب وتبقى حتى 18 يناير/كانون الثاني 2025.
وكشف باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن زيادة قيمة جائزة الفريق الفائز بكأس أمم أفريقيا إلى 10 ملايين دولار، وكذلك زيادة مكافآت مسابقتي دوري الأبطال والكونفدرالية.
وأشار إلى أنه "سنعلن عن المكافآت الجديدة للبطولتين بعد 18 يناير/كانون الثاني".
وتابع أن "كل بلد أفريقي سيحصل على مليون دولار لدعم تطوير الكرة الأفريقية من أصل مليار دولار، كنا أعلن عن توفيرها على مدار 8 سنوات".
قيمة الجوائز المالية في كأس الأمم الأفريقية 2025:
- 500 ألف دولار: أصحاب المركز الرابع في المجموعات (6 منتخبات)
- 700 ألف دولار: أصحاب المركز الثالث في المجموعات الذين لم يتأهلوا إلى ثمن النهائي (منتخبان)
- 800 ألف دولار: الخاسرون في دور ثمن النهائي (8 منتخبات)
- 1.3 مليون دولار: الخاسرون في ربع النهائي (4 منتخبات)
- 2.5 مليون دولار: الخاسران في نصف النهائي (منتخبان)
- 4 ملايين دولار: الوصيف
- 7 ملايين دولار: البطل
المصدر: وكالات