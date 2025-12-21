ارتفعت إلى 32 مليون دولار مجموع الجوائز المالية التي تنالها المنتخبات في النسخة الـ35 من كأس أمم أفريقيا 2025 والتي تنطلق اليوم في المغرب وتبقى حتى 18 يناير/كانون الثاني 2025.

وكشف باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن زيادة قيمة جائزة الفريق الفائز بكأس أمم أفريقيا إلى 10 ملايين دولار، وكذلك زيادة مكافآت مسابقتي دوري الأبطال والكونفدرالية.

وأشار إلى أنه "سنعلن عن المكافآت الجديدة للبطولتين بعد 18 يناير/كانون الثاني".

وتابع أن "كل بلد أفريقي سيحصل على مليون دولار لدعم تطوير الكرة الأفريقية من أصل مليار دولار، كنا أعلن عن توفيرها على مدار 8 سنوات".

قيمة الجوائز المالية في كأس الأمم الأفريقية 2025: