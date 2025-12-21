رياضة|الدوري الإنجليزي|أوروبا

أستون فيلا يسقط مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

Soccer Football - Premier League - Aston Villa v Manchester United - Villa Park, Birmingham, Britain - December 21, 2025 Aston Villa's Morgan Rogers scores their first goal REUTERS/David Klein EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS.. TPX IMAGES OF THE DAY
روجرز نجم أستون فيلا يساهم في هزيمة مانشستر يونايتد في الجولة 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز (رويترز)
Published On 21/12/2025
آخر تحديث: 23:27 (توقيت مكة)

واصل أستون فيلا انتفاضته في مختلف المسابقات، بعدما حقق فوزا ثمينا 2-1 على ضيفه مانشستر يونايتد، الأحد، في المرحلة الـ17 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وعلى ملعب (فيلا بارك)، بادر مورغان روجرز بالتسجيل لأستون فيلا في الدقيقة 45، لكن سرعان ما أحرز البرازيلي ماتيوس كونيا هدف التعادل لمانشستر يونايتد في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.

وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، حيث أضاف روجرز الهدف الثاني لأستون فيلا، في الوقت الذي صادف خلاله لاعبو مانشستر يونايتد سوء حظ بالغ، بعدما تبارى نجومه في إضاعة الفرصة التي أُتيحت لهم في الفترة المتبقية من اللقاء.

وأصبح هذا هو الانتصار العاشر لأستون فيلا على التوالي في جميع البطولات المحلية والقارية، والسابع تواليا في الدوري المحلي، حيث لم يعرف فريق مدينة برمنغهام سوى طعم الفوز منذ خسارته صفر-2 أمام ليفربول بالدوري الإنجليزي في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد أستون فيلا، الذي حقق فوزه الـ11 بالمسابقة هذا الموسم مقابل 3 تعادلات و3 هزائم، إلى 36 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطة خلف مانشستر سيتي، صاحب المركز الثاني.

في المقابل، توقف رصيد مانشستر يونايتد، الذي تكبّد خسارته الخامسة في المسابقة خلال الموسم الحالي مقابل 7 انتصارات و5 تعادلات، عند 26 نقطة في المركز السابع.

المصدر: الألمانية

