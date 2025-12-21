تشكل كأس أمم أفريقيا المقامة في المغرب فرصة مميزة لأفضل الهدافين لهز الشباك وقيادة منتخباتهم إلى منصة التتويج.

ويحتضن المغرب بطولة كأس أمم أفريقيا خلال الفترة الممتدة بين 21 ديسمبر/كانون الأول 2025 و18 يناير/كانون الثاني 2026.

ويعد المصري محمد صلاح من أبرز هدافي النسخة الـ35 من كأس أمم أفريقيا، ولا يفصل صلاح (63 هدفا) سوى 5 أهداف حتى ينفرد بلقب الهداف التاريخي لمنتخب مصر الذي يحتله حسام حسن (68 هدفا).

ويحتل حسن الشاذلي صدارة أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف لمصر في أمم أفريقيا برصيد 12 هدفا، ويليه حسام حسن بـ11 هدفا، بينما يمتلك صلاح 7 أهداف.

تاليا أبرز الهدافين المشاركين في كأس أفريقيا 2025:

السنغالي ساديو ماني (9 أهداف)

المصري محمد صلاح (7 أهداف)

الهدافون التاريخيون لبطولة كأس أمم أفريقيا:

الكاميروني صامويل إيتو (18 هدفا) الإيفواري لوران بوكو (14) النيجيري رشيدي ياكيني (13) المصري حسن الشاذلي (12) الكاميروني باتريك مبومبا (11) الإيفواري ديديه دروغبا (11) المصري حسام حسن (11) الإيفواري جويل تييهي (10) التونسي فرانسيليودو سانتوس (10) الزامبي كالوشا بواليا (10) الغاني أندريه أيو (10) الزائيري بيار ندياي مولامبا (10) الإثيوبي مينغيستو ووركو (10) الأنغولي مانوشو (9) الإيفواري عبد الله تراوري (9) الكاميروني فنسان أبو بكر (9) السنغالي ساديو ماني (9) المصري أحمد حسن (8) الغاني أسامواه جيان (8) الغاني ويبرفورس مفوم (8) الغيني باسكال فيندونو (8) الغيني سيدو كيتا (8) المصري علي أبو جريشة (7) المصري طاهر أبو زيد (7) الجنوب أفريقي بينيديكت ماكارثي (7) الأنغولي فلافيو أمادو (7) الغاني أوسي كوفي (7) المالي فريديريك كوناتي (7) النيجيري جيه جيه أوكوتشا (7) الزامبي كريس كاتونغو (7) الكاميروني روجيه ميلا (7) المصري محمد صلاح (7)

– اللاعب الأكثر تسجيلا في مباراة واحدة:

5 أهداف: الإيفواري لوران بوكو (ضد إثيوبيا، 1970).

– اللاعب أكثر تسجيلا في نسخة واحدة:

9 أهداف: نداي مولامبا (الكونغو الديمقراطية، 1974).

– اللاعب الأكثر تسجيلا للهاتريك:

ثلاثيتان: المصري حسن الشاذلي (1963، 1970).