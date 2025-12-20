4 منتخبات تطارد فوزها الأول في تاريخ أمم أفريقيا

تتجه أنظار القارة السمراء نحو الملاعب المغربية في النسخة الخامسة والثلاثين من كأس الأمم الأفريقية، ليس فقط لمتابعة صراع العمالقة على اللقب، بل لمراقبة رباعي "عنيد" يخوض حربا خاصة ضد التاريخ.

منتخبات موزامبيق، وبنين، وتنزانيا، وبوتسوانا تدخل المعترك القاري بطموح واحد يسبق حلم التأهل: كسر عقدة "اللافوز" التي طاردتها طويلا، وتحقيق أول انتصار في تاريخ مشاركاتها في العرس الأفريقي الكبير، بعد سنوات من المحاولات التي توقفت عند عتبة التعادلات والهزائم".

موزمبيق (15 مباراة)

تشارك موزمبيق للمرة السادسة منذ ظهورها الأول عام 1986، لكنها لم تذق طعم الفوز خلال 15 مباراة خاضتها حتى الآن؛ حيث اكتفى المنتخب الملقب بـ"أفاعي المامبا" بتسجيل 8 أهداف فقط، محققا 4 تعادلات و11 هزيمة.

كانت مشاركتهم الأولى "خالية من البصمة"، إذ تلقوا 3 هزائم دون تسجيل أي هدف أمام كوت ديفوار (0-3)، والسنغال ومصر بالنتيجة ذاتها (0-2). وانتظرت موزمبيق 10 أعوام لتظهر مجددا وتسجل هدفها الأول خلال التعادل مع تونس (1-1) في نسخة جنوب أفريقيا، وهو التعادل الوحيد لها آنذاك، قبل الخسارة أمام ساحل العاج (0-1) وغانا (0-2).

بعدها بعامين في بوركينا فاسو، خسر المنتخب مبارياته الثلاث لكنه سجل هدفا وحيدا أمام زامبيا (1-3)، فيما تعثر أمام مصر (0-2) والمغرب (0-3). وشاركت موزمبيق في نسخة 2010 بعد غياب 12 عاما، فحققت تعادلا ثمينا مع بنين (2-2)، قبل الخسارة أمام مصر (0-2) ونيجيريا (0-3). وفي النسخة الأخيرة بساحل العاج، عادت بعد غياب 13 عاما لتفرض تعادلا مثيرا بنتيجة واحدة (2-2) على كل من مصر وغانا، بينما خسرت أمام الرأس الأخضر (0-3).

بنين (14 مباراة)

تخوض بنين النهائيات للمرة الخامسة في تاريخها، وتدخل نسخة المغرب مستندة إلى أفضل إنجازاتها في نسخة 2019 بمصر، عندما بلغت الدور ربع النهائي على حساب "أسود الأطلس"، قبل الخروج أمام السنغال (0-1).

لكن إنجاز "الفهود" في أرض الفراعنة تحقق "دون أي انتصار"، إذ أنهوا دور المجموعات بثلاثة تعادلات أمام غانا (2-2)، وغينيا بيساو والكاميرون (0-0)، ليتأهلوا ضمن أفضل الثوالث. وفي ثمن النهائي، تعادلوا مع المغرب (1-1) قبل أن يحسموا التأهل بركلات الترجيح.

تاريخيًا، مُنيت بنين بـ3 هزائم في مشاركتها الأولى (تونس 2004) أمام جنوب أفريقيا والمغرب ونيجيريا، وتكرر السيناريو في غانا 2008 بـ3 هزائم أمام مالي وكوت ديفوار ونيجيريا. وأوقفت بنين سلسلة الهزائم في أنغولا 2010 بتعادل مع موزمبيق (2-2)، لكنها غادرت من الدور الأول بعد خسارتين أمام نيجيريا (0-1) ومصر (0-2).

تنزانيا (9 مباريات)

شارك منتخب تنزانيا، الملقب بـ "نجوم الأمة"، في 3 نسخ فقط (1980، 2019، 2023)، وفشل خلالها في تحقيق أي فوز (3 تعادلات و6 هزائم). سجل "النجوم" 6 أهداف في تاريخهم، نصفها جاء في المشاركة الأولى عام 1980، حين خسروا أمام نيجيريا (1-3) ومصر (1-2) وتعادلوا مع كوت ديفوار (1-1).

في نسخة 2019، سجل القائد مبوانا ساماتا هدفا في مرمى كينيا (2-3)، في بطولة خسروا فيها مبارياتهم الثلاث. أما في النسخة الأخيرة بكوت ديفوار، فاستهلوا المشوار بالخسارة أمام المغرب (0-3)، ثم تعادلوا مع زامبيا (1-1) ومع جمهورية الكونغو الديمقراطية سلبيًا.

بوتسوانا (3 مباريات)

تشارك بوتسوانا للمرة الثانية في تاريخها بعد ظهورها الأول عام 2012. دشّن المنتخب الملقب بـ"الحمير الوحشية" مسيرته آنذاك بخسارة صعبة أمام غانا (0-1)، لكنه انهار في المباراة الثانية أمام غينيا بنتيجة ثقيلة (1-6) رغم كونه البادئ بالتسجيل، واختتم مشواره بالخسارة أمام مالي (1-2) في مباراة تقدم فيها أيضا بالنتيجة لكنه لم يحافظ على تقدمه.