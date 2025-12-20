برشلونة ضد فياريال بالدوري الإسباني.. الموعد والتشكيلتان المتوقعتان والقنوات الناقلة للبث المباشر

يحل برشلونة ضيفا ثقيلا على فياريال ضمن الجولة الـ17 من الدوري الإسباني لكرة القدم في مباراة تعد بالكثير من الإثارة والتنافسية.

يحتل برشلونة صدارة الليغا برصيد 43 نقطة بفارق 4 نقاط عن غريمه ريال مدريد، ويتطلع لتوسيع الفارق معه في حال تعثره أمام إشبيلية.

في المقابل، يأتي فياريال في المركز الثالث برصيد 35 نقطة، ويطمح في استغلال عاملي الأرض والجمهور لمباغتة برشلونة وتعزيز حظوظه في الوصول للمربع الذهبي.

موعد مباراة برشلونة وفياريال في الدوري الإساني

تقام المباراة يوم الأحد 21 ديسمبر/كانون الأول 2025 على ملعب "لا سيراميكا".

وتنطلق صافرة بداية برشلونة وفياريال في السادسة وربع مساء (18:15) بتوقيت السعودية وقطر، السابعة وربع مساء (19:15) بتوقيت الإمارات

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وفياريال

beIN Sports 2HD

كما يمكنكم متابعة أحداث المباراة لحظة بلحظة من خلال التغطيات المباشرة للجزيرة نت.

مباراة صعبة للفريقين

فاز فياريال في آخر 6 مباريات له في الدوري، بينما حقق برشلونة الفوز في آخر 7 مباريات، وكلا الفريقين في قمة مستواهما المحلي قبل العطلة الشتوية في الدوري الإسباني الممتاز.

ويتمتع فياريال بأفضل سجل دفاعي في الدوري الإسباني هذا الموسم، حيث لم يستقبل سوى 13 هدفا.

وفاو فريق "الغواصات الصفراء" في مباراتين من آخر 3 مباريات له في الدوري ضد برشلونة، لكنه لم يحقق أي فوز على الفريق الكتالوني على أرضه منذ أكتوبر/تشرين الأول 2007.

في المقابل، يدخل برشلونة هذه المباراة بعد فوزه 2-0 على غوادالاخارا، فريق الدرجة الثالثة، في دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا.

وعانى برشلونة من بعض الثغرات الدفاعية هذا الموسم، لكنه تألق هجوميا في الثلث الأخير من الملعب، مسجلا 49 هدفا في 17 مباراة بالدوري، وهو أفضل سجل تهديفي في الدوري.

وحقق الفريق الكتالوني الفوز في جميع مبارياته الست الأخيرة في جميع المسابقات، كما انتصر في جميع مبارياته السبع الأخيرة في الدوري الإسباني، متغلبا على إلتشي، وسيلتا فيغو، وأتلتيك بلباو، وألافيس، وأتلتيكو مدريد، وريال بيتيس، وأوساسونا.

ويملك فريق هانسي فليك سجلا مميزا هذا الموسم في الدوري، حيث حقق 14 فوزا وتعادلا واحدا وهزيمتين في 17 مباراة، برصيد 43 نقطة.

غيابات مؤثرة

يغيب عن فياريال كل من ويلي كامبوالا ولوغان كوستا وباو كابانيس، ورامون تيراس وتوماس بارتي وجيرارد مورينو وسانتياغو مورينو بداعي الإصابة وبابي غوي وإلياس أخوماش (يشاركان في كأس الأمم الأفريقية).

ويأمل فريق "الغواصات الصفراء" في أن يتعافى لاعب الوسط المخضرم داني باريخو من إصابة طفيفة ليشارك أساسيا في مباراة نهاية هذا الأسبوع.

أما بالنسبة لبرشلونة، فقد تأكد غياب بيدري، حيث لم يتدرب يوم الجمعة بسبب إصابة في ربلة الساق، لذا من المرجح أن يعتمد خط الوسط على إريك غارسيا وفرينكي دي يونغ في مواجهة "الغواصات الصفراء".

كما يغيب كل من غافي، وداني أولمو بسبب الإصابة ورونالد أراوخو (أسباب شخصية).

التشكيلة المتوقعة لفياريال أمام برشلونة

جونيور؛ نافارو، فويث، فيغا، كاردونا؛ بوكانان، باريخو، كوميسانا، موليرو؛ بيريز، ميكوتادزه.

التشكيلة المتوقعة لبرشلونة أمام فياريال

خوان غارسيا؛ كوندي، كوبارسي، مارتن، بالدي؛ دي يونغ، إيريك غارسيا؛ لامين جمال، فيرمين، رافينيا؛ توريس.