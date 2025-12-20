كأس أمم أفريقيا.. مدرب جزر القمر يصف مواجهة المغرب بـ"الأسهل"

يرى الإيطالي ستيفانو كوزين مدرب منتخب جزر القمر أن مباراته ضد المغرب في افتتاح كأس الأمم الأفريقية 2025 ستكون الأسهل في البطولة.

ويقص المنتخبان المغربي المضيف وجزر القمر شريط النسخة الـ35 من كأس أفريقيا غدا الأحد، عندما يتواجهان على ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط ضمن المجموعة الأولى، في المباراة الافتتاحية وذلك عند الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

ويعتقد كوزين (57 عاما) أن المغرب سيلعب تحت ضغوط شديدة كونه مطالبا بتحقيق الفوز، وليس ذلك فحسب، بل بالمنافسة على البطولة.

وصرح كوزين في مقابلة خص بها موقع فوت أفريكا: "بالنسبة لي، المنتخب المغربي هو الطرف الذي يرزح تحت الضغط، إذ يتعين عليهم الفوز بهذه المباراة لضمان تصدر المجموعة والمنافسة على اللقب".

وتابع: "أما بالنسبة لفريقي، فهي المباراة المثالية والأسهل من الناحية النفسية، حيث لا نتحمل أي ضغوط، وهدفنا ببساطة هو تقديم أداء مشرف".

وحول إستراتيجيته لمواجهة "أسود الأطلس"، أوضح كوزين: "سنركز كثيرا على الجانب التكتيكي، فالقوة الذهنية ستكون عنصرا حاسما. سندخل اللقاء بتواضع، لكن بالعقلية الصحيحة والعزيمة اللازمة".

واختتم المدرب الإيطالي، الذي يمتلك تجربة سابقة في الدوري الفلسطيني، قائلا: "حتى وإن كان الخصم بحجم المنتخب المغربي، فإن الانضباط التكتيكي والعقلية القوية قادران على إحداث الفارق".

وواصل "أعدنا بناء المنتخب منذ عامين، لذا نحن منتخب شاب. وها قد عدنا إلى كأس أمم أفريقيا بعد مشاركتنا الأولى في الكاميرون. لا نذهب إلى البطولة واضعين أي حدود لأنفسنا".

وختم كوزين "الأهم هو أن نستمتع باللعب وأن نسعد جماهيرنا. جماهير جزر القمر رائعة، وقد رأيت ذلك في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، نريد أن نجعلهم فخورين بنا. هذا هو هدفنا".

وتولى كوزين تدريب جزر القمر في أكتوبر/تشرين الأول 2023 وينتهي عقده الحالي بنهاية مشوار المنتخب في كأس أفريقيا.

إعلان

ويُعد هذا الظهور الثاني لمنتخب جزر القمر في كأس أمم أفريقيا بعد المرة الأولى في الكاميرون 2021، وأوقعته قرعة النسخة الحالية في المجموعة الأولى إلى جانب المغرب وزامبيا ومالي.

وقاد كوزين جزر القمر في 20 مباراة، فاز في 10 منها، وتعادل 4 مرات، وخسر 6 مباريات، وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير.