لامين جمال يكتسح ميسي في سباق القمصان الأكثر مبيعاً بالعالم

يتصدر الإسباني لامين جمال جوهرة برشلونة قائمة اللاعبين الأكثر من حيث مبيعات القمصان خلال العام الجاري (2025).

وبحسب إحصائية نشرتها منصة "سكور 90" فإنه تم بيع 1.32 مليون قميص يحمل اسم لامين في العام الحالي، وهو رقم يضعه متقدما على أسطورتين في تاريخ كرة القدم.

قميص لامين جمال الأكثر مبيعا في العالم

ويتفوق لامين على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي، اللذين حلّا في المركزين الثاني والسابع تواليا في القائمة.

واستقر البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة وزميل لامين في الفريق الكتالوني في المركز الثالث، إذ بيعت 1.1 مليون قميص تحمل اسمه.

ويُعد لامين وميسي وليفاندوفسكي، ومن بعدهم الفرنسي كيليان مبابي نجم ريال مدريد، الرباعي الوحيد ممن تجاوزت مبيعات القمصان التي تحمل أسماءهم حاجز المليون قميص.

وتاليا قمصان اللاعبين الأكثر مبيعا في العالم لعام 2025:

الإسباني لامين جمال (برشلونة): 1.32 مليون قميص. الأرجنتيني ليونيل ميسي (إنتر ميامي): 1.28 مليون قميص. البولندي روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة): 1.11 مليون قميص. الفرنسي كيليان مبابي (ريال مدريد): 1.02 مليون قميص. البرازيلي فينيسيوس جونيور (ريال مدريد): 992 ألف قميص. الأورغوياني جيورجيان دي أراسكايتا (فلامينغو): 975 ألف قميص. البرتغالي كريستيانو رونالدو (النصر السعودي): 925 ألف قميص. البرتغالي برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد): 878 ألف قميص. الإنجليزي هاري كين (بايرن ميونخ): 867 ألف قميص. البرازيلي رودريغو (ريال مدريد): 798 ألف قميص.

لامين جمال أيقونة تجارية

وعلّقت صحيفة "ماركا" الإسبانية على هذه الأرقام بالقول إن "لامين جمال لا يحطّم الأرقام داخل المستطيل الأخضر فحسب، بل خارجه أيضا بدليل تفوقه على ميسي ورنالدو".

وأضافت "عام 2025 يبدو أنه مرحلة انتقالية إذ بدأ الثنائي ميسي ورونالدو بالتخلي تدريجيا عن هيمنتهما التاريخية، ليس فقط على كبرى الساحات الرياضية بل كذلك في مجال التأثير العالمي".

وتابعت "الجوائز الفردية والحضور الإعلامي وحتى سوق المنتجات التجارية، تعكس جميعها تحوّلا جيليا واضحا. وفي هذا السياق يبرز اسم واحد بقوة هو لامين جمال".

وأنعشت قمصان لامين جمال فقط، خزينة برشلونة بملايين اليوروهات خلال العام الحالي، علما أن القميص الواحد يباع في متاجر النادي بما يقارب 114 يورو، ويحصل النادي على نسبة من المبلغ، بينما النسبة الأكبر تذهب للشركة المصنعة "نايكي".

وفي سن الـ18 لا يُنظر إلى لامين على أنه واحد من أبرز مواهب كرة القدم العالمية فحسب، بل أصبح أيضا "علامة تجارية عالمية في طور التوسع السريع، وبات لامين جمال هو الملك الجديد خارج الملعب أيضا"، بحسب "ماركا".