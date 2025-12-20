كواليس اعتذار صلاح لزملائه في ليفربول

أكد الإنجليزي كورتيس جونز لاعب ليفربول أن زميله في الفريق محمد صلاح قدّم اعتذارا للاعبين بعد مقابلته الأخيرة التي أسالت كثيرا من الحبر في وسائل الإعلام العالمية.

وكان صلاح (33 عاما) قد أدلى بتصريحات نارية قبل أسبوعين عقب تعادل ليفربول مع ليدز يونايتد 3-3 ضمن الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي، حين جلس على مقاعد البدلاء في ثالث مباراة متتالية يبدأها احتياطيا.

وفي تلك التصريحات، انتقد صلاح مسؤولي النادي ومدرب الفريق الهولندي آرني سلوت، واتهمهم بأنهم يريدون "التضحية به".

كواليس اعتذار محمد صلاح

لكن جونز (24 عاما) كشف عن أن صلاح حرص على تصفية الأجواء مع بقية اللاعبين قبل التحاق الأخير بمعسكر منتخب مصر المشارك في النسخة الـ35 من كأس الأمم الأفريقية التي تنطلق غدا في المغرب.

وشدد جونز على أن اعتذار صلاح حدث في أجواء وصفها "بالإيجابية"، مشيرا أيضا إلى الأمور بين النجم المصري وبقية زملائه عادت إلى طبيعتها.

وقال جونز -في مقابلة مع شبكة سكاي سبورتس البريطانية- إن "صلاح يتمتع بشخصية مستقلة ويمكنه أن يقول ما يشاء، لقد اعتذر لنا وقال: إذا كنت قد أثّرت على أي شخص أو جعلته يشعر بشيء ما، فأنا أعتذر. هذا هو صلاح".

وأضاف جونز "لا أستطيع إلا أن أتحدث بناء على معرفتي به، وكيف هو معنا وكيف تصرّف. لقد كان إيجابيا أيضا، كان نفسه تماما وبابتسامة كبيرة على وجهه وكان الجميع طبيعيين معه. أعتقد أن هذا جزء من الرغبة في الفوز".

ويتفهّم جونز تصريحات صلاح إذ قال "أفهم أن هناك طرقا معيّنة للتعامل مع الأمور، لكن إن كان اللاعب راضيا بالجلوس على الدكة ولا يريد اللعب ومساعدة الفريق، فهذه مشكلة أكبر في رأيي. عندما يكون هناك أي غضب من جانبنا، بما في ذلك أنا، فإنه يكون دائما بدافع إيجابي".

وأوضح "في تلك اللحظة، ربما لا يخرج الأمر بالشكل الصحيح، لكنه لم يكن يوما بقصد التأثير على الفريق أو الجهاز الفني أو المدرب أو أي شخص آخر".

وختم اللاعب الإنجليزي "لقد تجاوزنا ذلك الآن، ونحن ننسجم جيدا كفريق ونلعب بشكل جيد، وعدنا إلى تحقيق الانتصارات".

سلوت: تجاوزنا أزمة صلاح

من جانبه، أكد المدرب سلوت أن التركيز الحالي منصب على مواجهة توتنهام المقررة مساء اليوم في الجولة الـ17 من البريميرليغ، مشددا على أنه والفريق تجاوزا أزمة صلاح.

وقال سلوت "قلت الأسبوع الماضي إن الأفعال أبلغ من الأقوال. لقد تجاوزنا الأمر، كان ضمن القائمة وكان أول بديل، والآن هو في كأس أفريقيا، يخوض مباريات كبيرة له ولبلاده".

وختم الهولندي "من العدل له ولنا أن يكون التركيز كله هناك دون أي تشتيت بحديثي عن فترته في ليفربول. هو هناك الآن، ومن العدل أن نتحدث نحن عن توتنهام".

ويستعد صلاح حاليا لأول مباراة مع منتخب "الفراعنة" في كأس أفريقيا 2025، التي سيواجه فيها زيمبابوي الاثنين المقبل عند الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، ضمن مباريات المجموعة الثانية.