نُقل الملاكم الأميركي "جيك بول" إلى المستشفى بعد تعرضه لضربة قاضية أمام البريطاني أنتوني جوشوا في الجولة السادسة من نزالهما ليلة الجمعة في ميامي الأميركية.

ونشر بول صورة أشعة سينية من المستشفى، وكتب في تعليقه "كسر مزدوج في الفك. لقد تعرضتُ لهزيمة ساحقة، لكن هذه هي طبيعة هذه الرياضة؛ سأعود وأواصل الفوز".

كما نشر الملاكم، البالغ من العمر 28 عاما، صورا مؤثرة تُظهر أضرارا جسيمة لحقت بأسنانه، بالإضافة إلى مقطع فيديو صُوّر من غرفته بالمستشفى برفقة شقيقه لوغان.

"إنه يضرب بقوة شديدة"

هكذا علق بول، "اليوتيوبر" الذي تحول إلى ملاكم، على لكمات وأضاف "لقد كانت هزيمة قاسية أمام أحد أفضل الملاكمين على مر العصور. أشعر أنني بحالة جيدة، وقد استمتعتُ كثيرا. بذلت قصارى جهدي، وكان الأمر جنونيا بكل ما تحمله الكلمة من معنى، لقد قضيت وقتا رائعا".

وبدا النزال، بظروفه الاستثنائية وجائزته المالية البالغة 184 مليون دولار أميركي، غير متكافئ تماما حيث تفوّق جوشوا بوضوح على بول.

أمضى الأميركي الجولات الأولى على الحلبة أمام البريطاني، بطل أولمبياد 2012 وبطل العالم السابق للوزن الثقيل، في نزال بدا أقرب إلى استعراض ملاكمي، قبل أن يستسلم بول أخيرا بالضربة القاضية في الجولة السادسة.

وصرح "بصراحة، كنت منهكا. كان من الصعب السيطرة على وزنه. لو كنت أتمتع بقدرة تحمل أفضل، لكنت استطعت الصمود ومواصلة النزال. لكنه كان مذهلا، وضرباته قوية حقا".

ومُني بول بهزيمته الثانية في الملاكمة بعد خسارته الأولى عام 2023 أمام تومي فيوري.