سيتي يُسقط وست هام وتشلسي ينجو من الخسارة بالدوري الإنجليزي

اعتلى مانشستر سيتي صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز مؤقتا، بعد فوزه على ضيفه وست هام يونايتد بثلاثية نظيفة، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ17 من المسابقة.

ويدين السيتي بهذا الفوز لنجمه النرويجي إرلينغ هالاند، الذي سجل الهدفين الأول والثالث في الدقيقتين الخامسة و69، رافعا رصيده إلى 19 هدفا، لينفرد بصدارة هدافي الدوري هذا الموسم.

وأضاف لاعب الوسط الهولندي تيجاني ريندرز الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 38 من المباراة التي احتضنها ملعب الاتحاد.

صدارة مؤقتة لمانشستر سيتي

وبهذا الانتصار، رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 37 نقطة، متقدما بفارق نقطة واحدة عن أرسنال، الذي يواجه اختبارا صعبا خارج ملعبه أمام إيفرتون في وقت لاحق اليوم.

في المقابل، تجمد رصيد وست هام يونايتد عند 13 نقطة في المركز الـ18، ليواصل معاناته في منطقة الهبوط.

تعثر جديد لتشلسي

سقط تشلسي في فخ التعادل أمام مضيفه نيوكاسل يونايتد (2-2)، وفشل نيوكاسل في الحفاظ على تقدمه بهدفين مبكرين سجلهما المهاجم الألماني الشاب نيك فولتيماده في الدقيقتين الرابعة و20، خلال اللقاء الذي أقيم على ملعب سانت جيمس بارك.

ونجح تشلسي في تقليص الفارق مطلع الشوط الثاني عبر قائده ريس جيمس في الدقيقة 49، قبل أن يدرك المهاجم البرازيلي جواو بيدرو التعادل في الدقيقة 66، ليحصل كل فريق على نقطة.

ورفع تشلسي رصيده إلى 29 نقطة في المركز الرابع، ليبقى مهددا بالخروج من المربع الذهبي في ظل اشتداد المنافسة.

وينتظر الفريق اللندني -بطل العالم للأندية- اختبارين صعبين على ملعبه "ستامفورد بريدج" الأسبوع المقبل، حين يستضيف أستون فيلا وبورنموث يومي 27 و30 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

من جانبه، واصل نيوكاسل، بقيادة مدربه إيدي هاو، نتائجه المتذبذبة بعد خسارته في الجولة الماضية أمام سندرلاند، ليبقى في المركز الـ11 برصيد 23 نقطة.

ويختتم نيوكاسل عام 2025 بمباراتين خارج ملعبه أمام مانشستر يونايتد وبيرنلي، يومي 26 و30 ديسمبر/كانون الأول.