لماذا استعان نجم التنس الصربي ديوكوفيتش بالمافيا؟

فجّر نجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش قنبلة مدوّية حين اعترف بأن والده استعان بالمافيا من أجل تمويل سفره ومشاركته في إحدى بطولات التنس خلال بدايات مسيرته الرياضية.

وقال ديوكوفيتش في تصريحات أبرزتها صحيفة "سبورت" الإسبانية "كانت تكلفة الرحلة بأكملها نحو 5 آلاف دولار، وكان من المستحيل امتلاك هذا المبلغ في تلك الفترة".

وأضاف "لجأ والدي إلى المافيا وإلى المرابين مضطرا، شرح لهم وضعنا ففرضوا علينا فائدة بنسبة 25% لأننا كنا في بحاجة عاجلة إلى المال. فوافق والدي".

وبسبب ذلك تعرّض ديوكوفيتش ووالده للعديد من المشاكل حتى تمكنوا أخيرا من إرجاع هذه الأموال.

وتابع الصربي "واجهتنا مشكلات كثيرة بسببهم. تسبّبوا لوالدي بحادث سيارة لكنه تمكن في النهاية من سداد المبلغ".

معاناة مبكرة

في هذه الأثناء، استعاد ديوكوفيتش واقعة أخرى كشفت عن مدى سوء الوضع الاقتصادي والمادي لعائلته.

وقال "أتذكر ليلة وضع فيها والدي 10 ماركات على الطاولة وأخبرني أن هذا كل المال الذي نملكه. وقال لي: إذا كنت تريد حقا أن تكرّس حياتك للتنس، فسنبني طريقا لتحقيق ذلك وسنجد وسيلة لتأمين المال اللازم".

وأضاف "هو ووالدتي منحاني فرصة الاختيار. كانت التنس رياضة باهظة التكاليف بشكل لا يُصدّق، ولا تزال كذلك حتى اليوم. فهمت رسالتهما، وأدركت أن عليّ أن أنضج بسرعة كبيرة".

ورغم هذه المعاناة شق ديوكوفيتش طريقه في عالم التنس بطريقة مثيرة للإعجاب، حتى تربّع على عرش اللعبة من حيث التتويج بالبطولات الأربع الكبرى "الغراند سلام" (أستراليا المفتوحة، رولان غاروس، ويمبلدون، أميركا المفتوحة).

وحصد ديوكوفيتش 24 لقبا في البطولات الكبرى بالإضافة إلى 101 لقب في رابطة محترفي التنس (ATP).

وعلّقت الصحيفة على تصريحات ديوكوفيتش بالقول "لم تكن بداية مسيرة النجم الصربي سهلة، فاختار والده قرارا حاسما. والآن أصبح من الرياضيين القلائل ليس في عالم التنس بل في مختلف الرياضات، ممن يملكون القوة والجوع إلى تحقيق الألقاب".

وأضافت "لم تكن مسيرته سهلة لكن وصل إلى القمة".

ورغم بلوغه سن 38 عاما، يصر ديوكوفيتش على مواصلة التنافس على الألقاب، إذ قال مؤخرا إنه يتمنى المشاركة في أولمبياد لوس أنجلوس 2028 حاملا علم بلاده، وقبلها الفوز بلقبه الـ25 في البطولات الكبرى.