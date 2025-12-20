حكيمي قائد المغرب يحسم أمر مشاركته بافتتاح كأس أفريقيا

أكد قائد المنتخب المغربي لكرة القدم أشرف حكيمي السبت جاهزيته لخوض المباراة الافتتاحية لكأس أمم أفريقيا لكرة القدم أمام جزر القمر الأحد بعد تعافيه من الإصابة، لكن "القرار يعود إلى المدرب".

وقال الظهير الأيمن والقائد الثاني لنادي باريس سان جرمان الفرنسي خلال مؤتمر صحفي عشية المباراة الافتتاحية "أشعر بحالة جيدة وسنرى ما سيقرره المدرب" وليد الركراكي.

وأصيب حكيمي بالتواء خطير في الكاحل إثر تدخل قوي من مهاجم بايرن ميونخ الألماني الكولومبي لويس دياس في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي في الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا.

وتابع حكيمي "كانت فترة صعبة بالتأكيد، لكن إصراري على الوجود مع منتخب بلادي دفعني لبذل أقصى الجهود للتعافي والحضور في هذه الفرصة الاستثنائية".

وأشار إلى أنه "منذ فترة طويلة ونحن ننتظر هذه اللحظة، لدينا الرغبة ونعي بالمسؤولية الملقاة، إنها مسؤولية إيجابية تحفزنا وما يجب علينا القيام به هو التحكم بمشاعرنا أمام جمهورنا وأن نكون في الموعد".

وأوضح لاعب ريال مدريد الإسباني وبوروسيا دورتموند الألماني السابق "عملنا كثيرا كي نكون جيدين ونحن جاهزون لتقديم أفضل مستوى ومحاولة الإبقاء على الكأس في المغرب، وبطبيعة الحال مع احترام المنافسين".

وخلص "نعرف ما نحن بحاجة إلى القيام به، انتظرنا هذه اللحظة منذ خروجنا من ثمن النهائي في نسخة 2024 في كوت ديفوار، تدربنا بقوة كل يوم والآن نحن أمام فرصة تاريخية يجب أن نستغلها ومساعدة المنتخب من أجل الفوز باللقب".

ويخوض حكيمي الكأس القارية للمرة الرابعة في مسيرته وانتهت الثلاث السابقة بخيبات أمل، لكنه شدد على أن النسخة الحالية مختلفة واستثنائية "على أرضنا وأمام عائلاتنا وكل الأمة خلفنا وهذا حافز إضافي للدفاع عن ألوان منتخب بلدك وتقديم أفضل ما لديك".

إعلان

وشدد حكيمي على الإنجازات الجماعية "لا أفكر في الإنجازات الفردية والشخصية، أفضل اللعب الجماعي ورؤية المغاربة سعداء، سواء لعبت أو لا، فأنا أفضل الفوز باللقب، ومعا سنقوم بأشياء عظيمة".

من جهته، أشاد مدرب أسود الأطلس وليد الركراكي بقائد فريقه "أستغل الفرصة لأشكره، على الطريقة التي استعاد بها عافيته وعمل بها والتضحيات التي قام بها لمدة 5 أسابيع من أجل منتخب بلاده".

وأضاف "في كل الحالات قام بعمله وأكثر، إصابته لم تكن سهلة واتخذ قرارات صارمة من أجل منتخب بلاده".

وتابع "البروتوكول بعد الإصابة أكثر من إيجابي، ومن المؤكد أننا نريد حمايته وعدم المخاطرة وبالتالي أمامنا ليلة للتفكير في ذلك".