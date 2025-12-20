جوشوا يهزم جيك بول بالضربة القاضية

هزم الملاكم البريطاني أنطوني جوشوا منافسه الملاكم الأميركي جيك بول بالضربة القاضية في الجولة السادسة من نزال منتظر أقيم فجر السبت في مدينة ميامي الأميركية وبث على منصة "نتفليكس" لأكثر من 300 مليون مشترك.

وبدأ جوشوا النزال ببطء في الجولات الأربع الأولى الباهتة، ونجح بول في مراوغته خلال هذه الجولات وسط صافرات جماهيرية، قبل أن يسيطر تدريجيا، قبل أن يتمكن جوشوا من إسقاطه مرتين في جولة ⁠خامسة مفعمة ​بالإثارة.

وفي الجولة السادسة، انقضّ جوشوا على بول -اليوتيوبر الذي تحوّل إلى الملاكمة- وأمطره بسلسلة ​من اللكمات القوية، ليحسم النزال رسميا بضربة قاضية أنهت المواجهة.

وتكبد بول هزيمته الثانية في مسيرته بالملاكمة بينما حقق جوشوا انتصاره الـ27 في مسيرته بالضربة القاضية.

وكان جوشوا وصف نفسه بأنه "منقذ" للملاكمة قبل مواجهة بول -المؤثر- إذ قال إن الملاكمة تحتاج للإنقاذ، وإنه سعيد بلعب دور البطل في النزال.

وجذب النزال، الذي يجمع البطل الموحد السابق للوزن الثقيل مرتين ضد أحد مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي، نصيبه العادل من الانتقادات.

ورفض ديونتاي وايلدر، حامل اللقب السابق لمجلس الملاكمة العالمي في الوزن الثقيل، هذه المواجهة، ووصفها بأنها "سعي لكسب المال"، بينما أثار بعض منافسي جوشوا السابقين مخاوف بشأن سلامة بول المبتدئ نسبيا في الحلبة أمام أحد أقوى الملاكمين في العالم.

وجوشوا ليس غريبا على النزالات المختلفة الاختصاصات، إذ أطاح بفرنسيس نجانو بطل الفنون القتالية المختلطة (يو إف سي) السابق في الوزن الثقيل بعد جولتين فقط في مارس/آذار 2024.

ومنذ دخوله الحلبة لأول مرة عام 2020، حقق بول 12 انتصارا بينها 7 بالضربة القاضية، مقابل هزيمتين. وفي تلك الفترة، خاض المؤثر على موقع يوتيوب ونجم قناة ديزني السابق نزالات، وتغلب على شخصيات مؤثرة أخرى، وكذلك نجم كرة السلة نيت روبنسون ومجموعة من أبطال الفنون القتالية المختلطة، بينهم أندرسون سيلفا وتيرون وودلي.

إعلان

أما أنتوني جوشوا (36 عاما)، البطل الموحد السابق والحاصل على ذهبية أولمبياد لندن 2012، فيمتلك سجلا احترافيا يضم 29 انتصارا، بينها 26 بالضربة القاضية، مقابل 4 هزائم.