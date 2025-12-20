هالاند يتخطى رقم رونالدو القياسي في البريميرليغ

واصل النرويجي إيرلينغ هالاند كتابة التاريخ في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما تجاوز الحصيلة التهديفية للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في "البريميرليغ"، خلال فوز مانشستر سيتي على وست هام يونايتد (3-0) اليوم السبت.

وافتتح هالاند التسجيل لفريقه على ملعب "الاتحاد" مستفيدا من تمريرة زميله فيل فودين، بعدما تصدى الحارس ألفونس أريولا لمحاولته الأولى، قبل أن يتابع الكرة في الشباك مسجلا هدفه الـ18 هذا الموسم في الدوري.

وعاد المهاجم النرويجي ليضيف هدفه الثاني في الشوط الثاني، مستغلا أخطاء دفاعية من وست هام؛ ليرفع رصيده إلى 6 أهداف في آخر 3 مباريات أمام "الهامرز"، و148 هدفا في 169 مباراة بقميص مانشستر سيتي في مختلف المسابقات.

هالاند يتجاوز رقم رونالدو

وبفضل ثنائيته، رفع مهاجم مانشستر سيتي رصيده إلى 104 أهداف في 144 مباراة فقط، متجاوزا بذلك الرقم القياسي الذي سجله كريستيانو رونالدو في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال فترتيه مع مانشستر يونايتد (103 أهداف).

كما تخطى هالاند أسطورة النادي فرانسيس لي في ترتيب هدافي مانشستر سيتي عبر التاريخ، ليصبح ضمن قائمة أفضل 6 هدافين في تاريخ النادي.

وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، سجل رونالدو 103 أهداف في 236 مباراة، موزعة على فترتين مع مانشستر يونايتد قبل رحيله النهائي عن الفريق عام 2022.

ويواصل هالاند تحطيم الأرقام منذ انضمامه إلى سيتي، إذ سجل 36 هدفا في موسمه الأول (2022-2023)، ثم توج بالحذاء الذهبي مجددا في موسم 2024/2023، قبل أن يستعيد مستواه التهديفي اللافت هذا الموسم.

وبات المهاجم النرويجي مرشحا لتحدي الرقم القياسي للأرجنتيني سيرخيو أغويرو، لاعب السيتي السابق، في سباق أسرع لاعب يصل إلى 150 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز.