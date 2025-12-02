يحل ريال مدريد ضيفا على أتلتيك بلباو في الجولة الـ19 من الدوري الإسباني لكرة القدم بحثا عن تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث على أمل أن يتعثر برشلونة أمام أتلتيكو مدريد، من أجل الانقضاض على صدارة جدول الترتيب.

في الوقت نفسه، يسعى بلباو، صاحب الضيافة، لتحقيق الفوز في هذه المباراة من أجل تحسين أوضاعه في جدول الترتيب، وتقليص فارق النقاط بينه وبين أندية المربع الذهبي حيث يتواجد في المركز الثامن برصيد 20 نقطة، بفارق 11 نقطة خلف أتلتيكو مدريد صاحب المركز الرابع.

موعد مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني

تقام المباراة الأربعاء في 3 ديسمبر/كانون الأول الجاري على ملعب "سان ماميس" في مدينة بلباو الإسبانية.

وتنطلق المبارة الساعة التاسعة مساء (21:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، الساعة الثامنة مساء (20:00) بتوقيت القاهرة والإمارات.

قنوات البث المباشر الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بلباو

bein sports 1

كما يمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة لحظة بلحظة عبر موقع الجزيرة نت.

ويملك الريال أفضلية تاريخية من حيث المواجهات المباشرة، ففي آخر 20 مباراة بينهما في الدوري، فاز ريال مدريد في 12 مباراة مقابل 3 انتصارات فقط لبلباو و5 تعادلات.

ويعاني فريق أتلتيك بلباو من تذبذب في المستوى، ففي آخر 6 مباريات بالدوري فاز في مباراتين وخسر في 3 وتعادل في واحدة، كما أن آخر 6 مباريات للفريق في كافة المسابقات شهدت فوزه بمباراتين والتعادل في مباراة والخسارة في 3، مما يؤكد أن الفريق يفتقد الاستمرارية في النتائج.

ومع ذلك، سيدخل بلباو المبارة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على ليفانتي بهدفين نظيفين السبت الماضي في الدوري.

في المقابل، يدخل الريال المباراة بحثا عن كسر سلسلة التعادلات في الدوري، وتحقيق أول انتصار له بعد 3 تعادلات متتالية.

ولم يكن نوفمبر/تشرين الثاني، جيدا بالنسبة للريال حيث خاض الفريق خلاله 6 مباريات في كافة المسابقات حيث حقق انتصارين فقط، أحدهما في الدوري والآخر في دوري أبطال أوروبا، في حين خسر في مباراة أمام ليفربول بدوري الأبطال، وتعادل في 3 مباريات بالدوري.

ويأمل تشابي ألونسو، مدرب الريال، أن يحقق فريقه الفوز على بلباو لكي تكون هذه المباراة بمثابة نقطة لعودة الفريق للانتصارات في الدوري.

التشكيلتان المتوقعتان لريال مدريد وأتلتيك بلباو

ريال مدريد: كورتوا، أرنولد، ميليتاو، رودريغر، كاريراس، فالفيردي، تشاوميني، بيلينغهام، غولر، مبابي، فينيسيوس.

أتلتيك بلباو: سيمون، غوروزاييل، فيفيان، لابورت، بيرشيش، غالاريتا، ياوريغيزار، بيرينغ، سيلتون، نيكو ويليامز، غوميز.