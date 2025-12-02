تتجه أنظار عشاق كرة القدم العربية صوب ملعب 974 في الدوحة، لمتابعة مباراة المنتخب العراقي أمام نظيره البحريني في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة ببطولة كأس العرب "فيفا قطر 2025".

وتُعد هذه القمة الخليجية من أكثر مباريات الجولة إثارة نظرا لتقارب مستوى الفريقين وطموحاتهما الكبيرة، إلى جانب الظروف المتباينة التي يمر بها كل منهما قبل الدخول إلى أجواء البطولة.

ويأمل المنتخبان في بداية قوية تمنح أحدهما أسبقية مبكرة في مجموعة تُعد من الأصعب بوجود الجزائر حاملة لقب النسخة الماضية، إضافة إلى السودان.

موعد مباراة العراق والبحرين في كأس العرب 2025

تقام مباراة العراق والبحرين في كأس العرب 2025 غدا الأربعاء 3 ديسمبر/كانون الأول الجاري على ملعب 974.

وتنطلق المباراة في الخامسة والنصف مساء (17:30) بتوقيت السعودية والعراق والبحرين، السادسة والنصف مساء (18:30) بتوقيت الإمارات.

قنوات البث المباشر لمباراة العراق والبحرين في كأس العرب

beIN Sports

قنوات الكأس القطرية

الكويت الرياضية

دبي الرياضية

قناة الجزائرية الرياضية

ويدخل المنتخب العراقي البطولة بمعنويات مرتفعة بعد رحلة مثيرة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، حيث أطاح بالإمارات في الملحق الآسيوي بالتعادل 1-1 في أبو ظبي والفوز في الوقت القاتل 2-1 في البصرة، ليبلغ الملحق العالمي للمرة الأولى منذ عقود، ويبقى على بعد خطوة من الظهور الثاني في تاريخه في كأس العالم بعد مشاركته الوحيدة عام 1986.

ويستعد أسود الرافدين لنهائي الملحق العالمي نهاية مارس/آذار المقبل أمام الفائز من مواجهة بوليفيا وسورينام، وهو ما يزيد حجم الثقة والمنافسة داخل المجموعة الحالية.

أما المنتخب البحريني فيدخل البطولة على وقع مشاعر مختلطة بين السعادة بإحراز لقب كأس الخليج 2025 قبل أشهر قليلة، وبين خيبة الأمل بالخروج المبكر من المرحلة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم بعد تذيله ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط فقط.

وتبدو مواجهة الجولة الأولى بين الفريقين ذات أهمية مضاعفة، فالمنتخب العراقي يريد ترجمة زخمه الأخير إلى بداية قوية تساعده في طريق التأهل إلى دور الثمانية، في حين يسعى البحرين للابتعاد عن الضغوط المحلية واستعادة صورة البطل الخليجي على الساحة العربية.