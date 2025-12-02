نستعرض موعد مباراة الجزائر ضد السودان ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من بطولة كأس العرب 2025 لكرة القدم المقامة في قطر، والتي تستمر حتى 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

موعد مباراة الجزائر ضد السودان بكأس العرب 2025

مباراة الجزائر والسودان في ثالث أيام البطولة تقام غدا الأربعاء 3 ديسمبر/كانون الأول الجاري على ملعب أحمد بن علي.

وتبدأ المباراة الساعة الثالثة عصرا (15:00) بتوقيت قطر والسعودية والعراق، الواحدة عصرا (13:00) بتوقيت الجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر والسودان بكأس العرب

beIN SPORTS

قنوات الكاس القطرية

دبي الرياضية

أبو ظبي الرياضية

الكويت الرياضية

كما يمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة لحظة بلحظة عبر موقع الجزيرة نت.

وتلعب الجزائر والسودان بالمجموعة الرابعة في كأس العرب التي تضم أيضا العراق والبحرين.

وأكد مجيد بوقرة مدرب المنتخب الجزائري أن المباراة مع نظيره السوداني ستكون صعبة في ظل القدرات الفنية والبدنية العالية للمنافس الذي يخوض هذه البطولة بدوافع كبيرة.

وأشار بوقرة إلى أن المنتخبين سبق أن تواجها في بطولة كأس أمم أفريقيا للاعبين المحليين في أغسطس/آب الماضي، وكل منهما يعرف طريقة لعب الآخر بشكل كبير.

من جهة أخرى، أكد الغاني كواسي أبياه المدير الفني للمنتخب السوداني أن منتخبه يسعى إلى تحقيق انطلاقة قوية في بطولة كأس العرب "فيفا قطر 2025" عندما يواجه نظيره الجزائري.

وقال أبياه في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي -التي نشرتها وكالة الأنباء القطرية (قنا)- "نسعى لبداية قوية أمام أحد أقوى المنتخبات في البطولة، ونتطلع لتقديم مستوى مشرف يعكس قيمة ومكانة منتخب السودان، وكذلك أهمية هذه البطولة التي تجمع نخبة المنتخبات العربية في أجواء مثالية".

وأضاف أن البطولة تشارك فيها منتخبات قوية وتمتلك تاريخا وإمكانيات كبيرة ومستوى تقنيا وتنظيميا متقدما، وهذا يمثل تحديا حقيقيا، مشيرا إلى جاهزية لاعبيه ورغبتهم الكبيرة في تحقيق نتيجة إيجابية أمام المنتخب الجزائري.