يقص منتخبا الإمارات والأردن مشوارهما في النسخة الـ11 من كأس العرب لكرة القدم المقامة في قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

يلتقي الفريقان في الجولة الأولى من المجموعة الثالثة التي ستنطلق منافساتها اليوم الثلاثاء بلقاء يجمع بين منتخبي مصر والكويت على ملعب لوسيل المونديالي.

موعد مباراة الأردن والإمارات في كأس العرب 2025

تقام المباراة الأربعاء 3 ديسمبر/كانون الثاني الجاري على ملعب "البيت" في مدينة الخور القطرية.

وتنطلق المباراة الساعة الثامنة مساء (20:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والأردن، الساعة السابعة (19:00) بتوقيت القاهرة والإمارات.

القنوات الناقلة مباراة الأردن والإمارات في كأس العرب

Bein sports

قنوات الكاس القطرية

الكويت الرياضية

دبي الرياضية

أبو ظبي الرياضية

كما يمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة لحظة بلحظة عبر موقع الجزيرة نت.

يدخل المنتخبان اللقاء بدوافع مختلفة، فالمغربي جمال السلامي المدير الفني لمنتخب الأردن يريد بداية قوية للنشامى تعزز فرص التأهل لدور الثمانية، والاستمرار أطول فترة ممكنة في البطولة التي تبقى مهمة في مشوار إعداد الفريق للمشاركة في كأس العالم 2026، وذلك بعدما تأهل للمونديال لأول مرة في تاريخه.

وحققت كرة القدم الأردنية طفرة هائلة في السنوات الأخيرة، إذ بلغ النشامى نهائي كأس أمم آسيا 2023 في قطر للمرة الأولى في تاريخه قبل الخسارة أمام العنابي، ثم تبع ذلك بتأهل تاريخي مستحق للمونديال للمرة الأولى في تاريخه أيضا.

ويتطلع الفريق الأردني لإثبات أن نجاحاته الأخيرة لم تكن وليدة الصدفة وأنه ذاهب إلى كأس العرب في قطر، ليس من أجل التمثيل المشرف أو مجرد الاستعداد لكأس العالم، بل للمنافسة على اللقب بكل قوة.

أما الروماني كوزمين أولاريو المدير الفني لمنتخب الإمارات، فيُريد تجاوز صدمة الخروج من ملحق التصفيات العالمي المؤهل لكأس العالم 2026 بعد الخسارة أمام العراق قبل أسابيع قليلة في البصرة.

ويطمع المنتخبان أيضا في نتائج أفضل من المشاركة الأخيرة في كأس العرب 2021، عندما خرجا سويا من دور الثمانية حيث خسر المنتخب الأردني أمام مصر، في حين ودع الأبيض الإماراتي البطولة بالخسارة أمام قطر.

ويرتكز جمال السلامي في خططه لمواجهة الإمارات، ومشوار الفريق في كأس العرب 2025 على عدد من العناصر المهمة في كل الخطوط مثل حارس المرمى يزيد أبو ليلى، والثنائي الدفاعي يزن العرب وعبد الله نصيف، والثنائي الهجومي يزن النعيمات وعلي علوان.

أما منتخب الإمارات فيضم بين صفوفه عناصر هجومية بارزة مثل يحيى الغساني وعلي صالح وكايو لوكاس، وكذلك لاعب الوسط يحيى نادر.

ويستعد الأبيض الإماراتي لمشاركته الثالثة في كأس العرب، حيث سبق له خوض 8 مباريات فاز في 3 منها مقابل 5 هزائم، وسجل 9 أهداف مقابل 15 هدفا في شباكه، ويطمع في بداية قوية تعزز من حظوظه في المنافسة على بطاقتي التأهل قبل مواجهة مصر والكويت في الجولتين الثانية والثالثة.

أما منتخب النشامى فلديه خبرات أكبر بأجواء البطولة العربية، حيث شارك في 9 نسخ سابقة، وخاض 38 مباراة، حقق خلالها 11 فوزا و7 تعادلات مقابل 20 خسارة، وسجل 40 هدفا مقابل 75 في شباكه.