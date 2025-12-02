موعد قرعة كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

نستعرض موعد قرعة كأس العالم 2026 لكرة القدم وقنوات البث المباشر الناقلة لهذا الحدث المرتقب الذي سيقام في أميركا.

موعد قرعة كأس العالم 2026

سيُقام حفل قرعة مونديال 2026 في مركز كينيدي بواشنطن، يوم الجمعة القادم الخامس من ديسمبر/كانون الأول 2025، في 12:00 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (18:00 بتوقيت وسط أوروبا، 17:00 بتوقيت غرينيتش).

أما بالنسبة للمنطقة العربية والشرق الأوسط فموعد حفل القرعة الساعة الثامنة مساء (20:00) حسب توقيت قطر والسعودية والعراق والأردن، (18:00 بتوقيت المغرب و19:00 بتوقيت مصر).

قنوات البث الناقلة لقرعة كأس العالم 2026

ستكون التغطية المباشرة متاحة عبر موقع (FIFA.com) ومنصات كأس العالم الخاصة بالفيفا على شبكات التواصل الاجتماعي.

كما سينقل شركاء الفيفا الإعلاميون مجريات القرعة النهائية عبر قنواتهم المختلفة ومنها:

beIN SPORTS

إجراءات قرعة كأس العالم 2026

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أعلن الأسبوع الماضي عن إجراءات القرعة، والتي كشفت أن إسبانيا لن تتمكن من مواجهة الأرجنتين، كما لن تلتقي فرنسا بإنجلترا حتى الدور النهائي في كأس العالم، بشرط أن يتصدروا مجموعاتهم.

ويهدف هذا النظام إلى الحفاظ على التوازن التنافسي في الصيغة الموسعة التي تضم 48 فريقا، من خلال ضمان وجود الفريق المصنف أولا (إسبانيا) والثاني (بطل العالم الأرجنتين) ضمن مسارين مختلفين، وينطبق الأمر ذاته على المصنف الثالث (فرنسا) والرابع (إنجلترا).

وحتى إذا لم تتصدر تلك الفرق مجموعاتها، فإن المنتخبات الأربعة الأعلى تصنيفا لن تلتقي حتى الدور قبل النهائي.

المنتخبات المشاركة في القرعة 42 منتخبا على الشكل الآتي:

الدول المضيفة: كندا، المكسيك، والولايات المتحدة الأميركية.

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: أستراليا، إيران، اليابان، الأردن، جمهورية كوريا، قطر، المملكة العربية السعودية، أوزبكستان.

الاتحاد الأفريقي لكرة القدم: الجزائر، الرأس الأخضر، كوت ديفوار، مصر، غانا، المغرب، السنغال، جنوب أفريقيا، تونس.

اتحاد أميركا الشمالية والوسطي والكاريبي لكرة القدم: كوراساو، هايتي، بنما.

اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم: الأرجنتين، البرازيل، كولومبيا، الإكوادور، باراغواي، أوروغواي.

اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم: نيوزيلندا.

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: النمسا، بلجيكا، كرواتيا، إنجلترا، فرنسا، ألمانيا، هولندا، النرويج، البرتغال، أسكتلندا، إسبانيا، سويسرا.

المقاعد المتبقية لكأس العالم

ما زالت 6 من المنتخبات الـ48 المشاركة في كأس العالم غير معروفة، وسيُحسم أمرها في مارس/آذار 2026.

وستتأهل 4 منتخبات من الملحق الأوروبي الذي يضم 16 منتخبا هي: ألبانيا، البوسنة والهرسك، التشيك، الدانمارك، إيطاليا، كوسوفو، أيرلندا الشمالية، مقدونيا الشمالية، بولندا، جمهورية أيرلندا، رومانيا، سلوفاكيا، السويد، تركيا، أوكرانيا وويلز.

وسوف تتنافس 6 منتخبات على المقعدين المتبقيين في منافسات الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم، وهي بوليفيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية والعراق وجامايكا وكاليدونيا الجديدة وسورينام.