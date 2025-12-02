يتطلع برشلونة للحفاظ على صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم، عندما يستضيف فريق أتلتيكو مدريد في مباراة مقدمة من الجولة الـ19 من الليغا.

وتم تقديم مباراتي برشلونة مع أتلتيكو مدريد وريال مدريد مع أتلتيك بلباو بسبب انشغال الفرق الأربعة بخوض منافسات كأس السوبر الإسباني الذي ينطلق في السابع من يناير/كانون الثاني المقبل.

موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

تقام المباراة اليوم الثاني من ديسمبر/كانون الأول الجاري على ملعب "الكامب نو" معقل البرسا.

وتنطلق المباراة الساعة الـ11 مساء (23:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، الساعة العاشرة مساء (22:00) بتوقيت القاهرة والإمارات.

قنوات البث المباشر الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد

bein sports 1

كما يمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة لحظة بلحظة عبر موقع الجزيرة نت.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 34 نقطة، بفارق نقطة أمام الريال، في حين يحتل أتلتيكو المركز الرابع بفارق 3 نقاط خلف برشلونة، مما يعطي المباراة أهمية كبرى في صراع المنافسة على قمة الترتيب.

ورغم أن برشلونة يواجه صعوبة في تكرار مستوى الأداء نفسه المرتفع الذي قدمه في الموسم الماضي، ما زال الفريق يقوم بما يكفي ليحتل صدارة الترتيب بعد 14 جولة من الدوري الإسباني.

وحقق برشلونة، بقيادة مدربه هانزي فليك، 11 انتصارا في الدوري هذا الموسم وتعادل في مباراة وخسر في مباراتين، بما في ذلك الانتصار في آخر 4 مباريات له في الدوري منذ خسارته أمام ريال مدريد في الكلاسيكو نهاية أكتوبر/تشرين الأول.

وسجل برشلونة 39 هدفا هذا الموسم، وهو أكثر فريق تسجيلا للأهداف في الدوري هذا الموسم، وهذا يمنح الفريق دفعة معنوية كبيرة قبل مواجهة أتلتيكو الذي لم يستقبل سوى 11 هدفا فقط هذا الموسم، وهو أقوى خط دفاع حتى الآن.

ولم يكن أحد يتوقع أن يكون أتلتيكو ضمن الفرق المتنافسة على لقب الدوري بعد أن تعثر في بداية الموسم، حيث حقق 3 انتصارات و4 تعادلات وهزيمة واحدة في أول 8 مباريات بالدوري.

ومع ذلك، فقد حصد الفريق العلامة الكاملة في مبارياته الست الأخيرة، ليظهر بوضوح طموحه في أن يكون منافسا حقيقيا على اللقب.

وبالفوز على أوفييدو عادل سيميوني رقم أسطورة ريال مدريد ميغيل مونيوز في المركز الثاني بقائمة أكثر المدربين تحقيقا للانتصارات في تاريخ الدوري الإسباني (323 انتصارا).

وسيستهدف سيميوني تحقيق فوزه الـ324 في الدوري كمدرب لأتلتيكو خلال مباراة اليوم أمام برشلونة.

ويأمل سيميوني وفريقه أن يحققوا انتصارهم الثاني على التوالي خارج ملعبهم على برشلونة في الدوري، بعد أن سجل أليكسندر سورلوث هدف الفوز في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، خلال آخر زيارة لهم لبرشلونة في الدوري، في ديسمبر/كانون الأول 2024.

التشكيلتان المتوقعتان لبرشلونة وأتلتيكو مدريد

برشلونة: غارسيا، كوندي، كوبارسي، مارتين، بالدي، دي يونغ، بيدري، لامين جمال، أولمو، رافينيا، ليفاندوفسكي.

أتلتيكو مدريد: أوبلاك، مولينا، خمينيز، لونغليه، هانكو، سيميوني، كوكي، باريوس، غونزاليس، ألفاريز، باينا.