لامين جمال: هذا سبب اختياري تمثيل إسبانيا وأحترم المغرب

كشف لامين جمال جوهرة برشلونة عن سبب اختياره تمثيل منتخب إسبانيا بدلا من المغرب، معبرا في الوقت ذاته عن حبه الكبير لبلده الثاني.

وأجرى لامين مقابلة مطولة مع برنامج 60 دقيقة على قناة "سي بي إس" الأميركية تطرّق خلالها إلى الكثير من الأمور، أبرزها أحلامه الكروية ونظرته لكرة القدم وأسباب تفضيله إسبانيا على المغرب.

كواليس اختيار لامين جمال إسبانيا

وقال لامين "كنت أفكر جديا باللعب لمنتخب المغرب الذي وصل لتوه إلى نصف نهائي كأس العالم 2022، لكن في لحظة الحقيقة لم أشك أبدا في اختياري تمثيل إسبانيا".

وأوضح "مع محبتي واحترامي للمغرب فإنني كنت دائما أرغب في لعب كأس أوروبا، فكرة القدم الأوروبية أكثر متابعة على المستوى الدولي، وكنت أريد الفوز باليورو، وقد تحقق ذلك بحمد الله، والآن أريد اللعب في كأس العالم ومحاولة الفوز فيه".

وتابع لامين "سأظل أحب المغرب فهو بلدي أيضا، لن يكون الأمر غريبا أو سيئا لو لعبت لهم، لكن إسبانيا كانت تلعب اليورو، وأنا نشأت في إسبانيا وأشعر أنها وطني أيضا".

يُذكر أن لامين جمال وُلد عام 2007 في بلدة إسبلوغاس دي يوبريغات الواقعة ضمن حدود برشلونة، لأب مغربي هو منير نصراوي وأم من غينيا الاستوائية اسمها شيلا إيبانا، ونشأ في حي روكافوندا العمالي.

هدف لامين المفضل

وعند سؤاله عن هدفه المفضل في مسيرته حتى الآن أجاب "لدي 3 بل 4، لكن إن كان علي اختيار واحد، فالأهم والأجمل هو هدفي في شباك فرنسا بنصف نهائي كأس أوروبا".

ويستعد لامين جمال لخوض أول بطولة لكأس العالم في مسيرته، وذلك بعد نجاح إسبانيا في بلوغ المونديال المقرر صيف العام المقبل في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وعن ذلك قال لامين "لدي توقعات عالية لهذه المشاركة، مرت فترة طويلة لم تدخل فيها إسبانيا كأس العالم مرشحة للفوز، أرى الحماس في البلاد، وأنا متحمس أيضا وأتطلع إلى البطولة بشغف كبير".

وعن قدرة إسبانيا على التتويج باللقب أجاب لامين بكلمة واحدة "نعم".

"هدفي الترفيه عن الناس"

ويتمتع لامين جمال بموهبة كروية كبيرة وقدرة مذهلة على مراوغة اللاعبين، كما يُنظر إليه الآن على أنه واحد من أبرز نجوم كرة القدم في العالم.

وعن ذلك، قال اللاعب "أنا رياضي يرفه الجمهور، وألعب كرة القدم كي يستمتع الناس دون أن يكون هدفي تحطيم الأرقام القياسية وتسجيل مليون هدف ومليون مراوغة، أريد أن أستمتع وأن يحلم الأطفال بأن يكونوا مثلي".

وأضاف "لم أفكر يوما قبل أي مباراة بأنه يجب أن أسجل 4 أهداف وأمنح 3 تمريرات حاسمة، كل ما أفكر به هو أن أستمتع، وأن أفعل ما كنت أفعله في الحي سابقا، كرة القدم أعمق من مجرد أرقام".

" ميسي الأفضل في التاريخ"

وعند سؤاله عن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الحالي -والذي يُعد أسطورة برشلونة- قال لامين إنه كان ينتظر مثل هذا السؤال.

هل وصلتَ يومًا إلى هذه المرحلة في مقابلة دون أن تُسأل سؤالًا عن ميسي❓ لامين يامال: "لقد تفاجأتُ، بصراحة، تفاجأتُ لأن هناك لحظات كان بإمكانك أن تذكره فيها، لكنك لم تفعل. لذلك كنت أعلم أنّ السؤال قادم." هل سمعتَ من قبل عبارة "اللعبة تحترم أهلها"❓ لامين يامال: "أعتقد أنّني… pic.twitter.com/2XcfMRUt7B — Messi World (@M10GOAT) December 1, 2025

وتغنى لامين بميسي بقوله "بالنسبة لي هو أفضل لاعب في التاريخ، أحترمه لما هو عليه بالنسبة لكرة القدم، إن التقينا فسيكون بيننا احترام متبادل".

وواصل "هو (ميسي) يعرف أنني لاعب جيد وأنني أحترمه، ويعلم أنني لا أريد أن أكون هو، بل أريد أن يكون لدي طريقي الخاص، لا أريد اللعب بأسلوبه أو ارتداء الرقم 10 لأجله".