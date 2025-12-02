فوز "نسور قاسيون" على "نسور قرطاج" يشعل المنصات

سادت حالة من الجدل الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي بين مشجعي الساحرة المستديرة، بعد فوز المنتخب السوري على نظيره التونسي في افتتاح منافسات كأس العرب 2025 في قطر.

وقد حسم اللاعب السوري عمر خربين المباراة في لحظاتها الأخيرة بعد أن سجل هدفها الوحيد في الدقيقة الـ48 من الشوط الثاني عبر ضربة حرة مباشرة، لتصبح النتيجة 1-0 في أولى جولات مباريات المجموعة الأولى للبطولة التي جرت على ملعب أحمد بن علي، وسط حضور جماهيري كبير بلغ نحو 30 ألف مشجع.

واعتبر فوز المنتخب السوري (نسور قاسيون) مفاجئا لأنه جاء بعد استحواذ نسور قرطاج على الكرة بنسبة 69% وتسديدهم 16 كرة، منها 4 نحو المرمى، ولكن رغم ذلك خسروا المباراة.

وكان نسور قرطاج قد فازوا على منتخب سوريا بهدفين دون رد في آخر مواجهة بينهما والتي جرت أيضا في قطر في نسخة 2021 من كأس العرب.

كما أن خسارة المنتخب التونسي جاءت عكس كل التوقعات، حيث إن نسور قرطاج تمكنوا من تحقيق تفوق عالمي، إذ يصنف منتخبهم السادس على أفريقيا والـ43 عالميا، بالمقابل يأتي المنتخب السوري الـ93 عالميا.

تفاعل المنصات

وجاءت تفاعلات رواد المنصات تعليقا وتحليلا للمباراة وأداء اللاعبين وطاقم التدريب، ورصدت حلقة (2025/12/2) من برنامج "شبكات" جانبا من التعليقات حيث انتقد البعض أداء المنتخب التونسي، في حين لم يستنكر البعض فوز منتخب سوريا مشيدين بأداء لاعبيه بالرغم من السيطرة التونسية.

فكتب الناشط علي الحسن:

طبعا مفاجأة.. المنتخب التونسي من أقوى المنتخبات في أفريقيا كلها. لديه محترفون في دوريات مهمة، والفريق متجانس وله تاريخ جيد في كرة القدم حتى في كأس العالم

أما الناشط فراس البشاش، فاعتبر أن فوز المنتخب السوري مستحَق لكونه يتفوق على نظيره التونسي:

ليست مفاجئة منتخب سوريا متفوق في اللقاءات على منتخب تونس ونسور قاسيون لديه لاعبون محترمون يلعبون بحرفية على الرغم من سيطرة تونس

وتحدثت الناشطة مشاعل عن الحالة الحماسية التي طغت على أجواء المباراة، فعلّقت:

أجواء كأس العرب غير.. تشجيع وروح رياضية.. تنظيم رائع.. ساحات للمشجعين ومباريات حماسية وجماهير كبيرة

ومن وجهة نظر الناشط عواد الخلف، فإن المنتخبات المشاركة جميعها متقاربة في الأداء والفوز النهائي سيكون لمن يستغل الفرص، فكتب:

جميع الفرق متقاربة والأفضل من يعرف كيف يستغل الفرص ويقلل الأخطاء ومبارك للشواهين السورية انتصارها وهاردلك لنسور قرطاج

ويتصدر المنتخبان الفلسطيني والسوري المجموعة الأولى بـ3 نقاط لكل منهما، وستلعب تونس مع فلسطين، وقطر مع سوريا.