عقوبة قاسية لفيرون بعد أزمة الممر الشرفي بالدوري الأرجنتيني

فرض الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم عقوبة قاسية على النجم السابق لمانشستر يونايتد وتشلسي خوان سيباستيان فيرون، بعد الجدل الكبير الذي انفجر عقب رفض فريقه إستوديانتس أداء "ممر الشرف" لروزاريو سنترال، الذي تُوّج بطلا بعد تغيير مثير للجدل في لوائح البطولة.

جاء القرار بعد أن اتهمت المحكمة التأديبية فيرون، رئيس نادي إستوديانتس، بالمسؤولية عن "خلق موقف رفض علني" اعتُبر "شكلا من أشكال العنف الرمزي والإهانة لقيم الاحترام والروح الرياضية"، وتم بناء عليه تعليق فيرون عن جميع الأنشطة المرتبطة بكرة القدم لمدة 6 أشهر.

احتجاج داخل الملعب ولاعبون يديرون ظهورهم

الواقعة بدأت قبل مباراة الفريقين الأخيرة، حين رفض لاعبو إستوديانتس أداء الممر الشرفي، وبدلا من ذلك أداروا ظهورهم أثناء دخول لاعبي روزاريو إلى أرض الملعب، وهي خطوة أحدثت ضجة كبيرة في الأرجنتين، وتسببت أيضا في معاقبة لاعبي إستوديانتس بمباراتين، وحرمان القائد سانتياغو نونيز من ارتداء الشارة لمدة 3 أشهر.

SÍ SEÑORES EMOCIONA LOS JUGADORES DE ESTUDIANTES HICIERON EL PASILLO DE ESPALDAS CONTRA ROSARIO CENTRAL pic.twitter.com/tFimn5QreW — Toto (@palertermo) November 23, 2025

ورغم ذلك، تم السماح للاعبين بالمشاركة في ربع نهائي كأس كلاوسورا المقبلة، لضمان "عدم الإضرار بنزاهة المسابقة الحالية".

تغيير القواعد أصل الأزمة

الجدل تفجّر عندما قرر الاتحاد الأرجنتيني تعديل نظام تحديد بطل الموسم خلال منتصف الطريق، مما سمح لروزاريو سنترال بحصد اللقب بعد جمع 66 نقطة من بطولتي أبيرتورا وكلاوسورا، أكثر بـ4 نقاط من بوكا جونيورز.

المفارقة أن روزاريو، رغم تتويجه، انتهى موسمه بعد خسارته 1-0 أمام إستوديانتس، بينما تستمر منافسات الكلاوسورا حيث لا يزال إستوديانتس في مرحلة خروج المغلوب، والفريق الذي سيفوز بكلاوسورا سيواجه بلاتنسي، بطل أبيرتورا، في كأس الأبطال بنهاية العام اللقب الذي يُعد رسميا "بطل الأرجنتين".

دعم داخل النادي رغم العاصفة

إستوديانتس أصدر بيانا أكد فيه أنه "يُحلل العقوبة بالتفصيل للدفاع عن مصالح النادي وأعضائه"، معلنا دعمه الكامل لفيرون ونونيز والفريق بالكامل في مواجهة هذه القرارات.

عاصفة جديدة تضرب كرة القدم الأرجنتينية لكن هذه المرة بطلها صانع الألعاب السابق الذي لطالما صنع الجدل داخل الملعب وخارجه.