شاهد.. مصر تخطف تعادلا أمام الكويت في كأس العرب

تعادل منتخبا مصر والكويت 1-1 ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس العرب لكرة القدم اليوم الثلاثاء.

وتقدم منتخب الكويت أولا عن طريق فهد الهاجري في الدقيقة 64، وتعادل محمد مجدي "أفشة" لمصر في الدقيقة 88 من ركلة جزاء.

وكانت المباراة قد شهدت ركلة جزاء أخرى مهدرة من جانب عمرو السولية قائد مصر في الشوط الأول، كما شهدت حالة طرد لحارس الكويت سعود الحوشان في الدقيقة 83 بعد حصوله على الإنذار الثاني.

يذكر أن المنتخبين يلعبان ضمن المجموعة الثالثة التي تضم أيضا الإمارات والأردن، اللذين يلتقيان غدا الأربعاء.

لم ينتظر المنتخب المصري طويلا حتى بدأ محاولاته الهجومية التي جاءت في الدقيقة الأولى من تسديدة لغنام محمد، حولها الحارس إلى ضربة ركنية.

وفي الدقيقة السادسة كادت رأسية ياسين مرعي -مدافع الأهلي- أن تزور الشباك الكويتية، لكن الكرة مرت بجوار القائم.

وعلى عكس سير المباراة كاد منتخب الكويت أن يتقدم في الدقيقة التاسعة من عرضية لم يتعامل معها الدفاع المصري بشكل جيد، وأُبعدت الكرة إلى ركنية.

وسدد رجب نبيل مدافع مصر ضربة رأسية من عرضية في الدقيقة 14 علت العارضة بقليل.

وأهدر يوسف ناصر فرصة أولى محققة للكويت في الدقيقة 20 أمام المرمى مباشرة، ليسدد أعلى العارضة.

وأضاع محمد شريف فرصة مصرية سهلة في الدقيقة 28 بعد سلسلة تمريرات، ليخرج بالكرة عن الخطوط.

وفي الدقيقة 36 حصل منتخب مصر على ركلة جزاء بعد دفعة في ظهر إسلام عيسى لاعب سيراميكا كليوباترا.

لكن زميله عمرو السولية قائد منتخب مصر أهدر الركلة بتسديدة خارج المرمى تماما في الدقيقة 38.

وسدد دحام محمد كرة قوية لكن مرت فوق عارضة محمد بسام حارس مصر في الدقيقة 40.

وتصدى الحوشان لتسديدة النني في الدقيقة 45 من حدود منطقة الجزاء.

وفي الشوط الثاني أهدر محمد شريف فرصة خطيرة لمصر في الدقيقة 50 من انفراد، حيث سدد الكرة في الشباك من الخارج.

إعلان

ودفع حلمي طولان -مدرب مصر- بمروان حمدي ومحمد مجدي "أفشة" بدلا من محمد شريف ومحمد النني في الدقيقة 60.

وفي الدقيقة 64 نجح فهد الهاجري في تسجيل هدف التقدم للكويت بعد كرة عرضية ورأسية دون رقابة.

وأنقذ محمد بسام فرصة محققة للكويت في الدقيقة 81 من مرتدة سريعة وتسديدة من محمد دحان، لتنشق الأرض عن حارس منتخب مصر الذي أبعد فرصة الهدف الثاني.

واحتسب الحكم النرويجي ركلة جزاء جديدة لمصر في الدقيقة 83 ضد حارس الكويت بعد تدخل قوي على مروان حمدي، مع بطاقة صفراء ثانية ومن ثم حمراء للحوشان الحارس الكويتي.

ومن ركلة الجزاء سجل "أفشة" هدف التعادل لمصر في الدقيقة 87.

شوف الهدف |

منتخب مصر يتعادل 1-1 الكويت عن طريق محمد مجدي أفشه في الدقيقة 88 من ركلة جزاء #مصر_الكويت #كأس_العرب2025 #قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/gCI9Jw6hnW — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) December 2, 2025

وفي الدقائق الأخيرة ضغط منتخب مصر بحثا عن هدف الفوز، لكن دفاع الكويت المتكتل حرمه من التقدم.