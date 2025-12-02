شاهد.. ماذا دار بين مدرب برشلونة ورافينيا بعد مباراة ألافيس؟

خطف الحوار، الذي دار بين مدرب برشلونة هانزي فليك ولاعبه البرازيلي رافينيا، الأضواء بعد مباراة الفريق الكتالوني مع ضيفه ألافيس أمس الأحد، في الجولة الـ14 من الدوري الإسباني.

وانتزع برشلونة فوزا شاقا من ضيفه ألافيس بنتيجة (3-1) في المباراة التي جرت على ملعب سبوتيفاي كامب نو، وفيها قدّم الفريق الكتالوني أداء غير مقنع وبدا فقيرا من حيث الجمالية على حد وصف صحيفة "سبورت" الإسبانية.

كواليس حوار فليك ورافينيا

وأثار ذلك قلق فليك، الذي وعد الجماهير بعد السقوط الثلاثاء الماضي أمام تشلسي الإنجليزي (0-3) في دوري أبطال أوروبا، بأن الفريق سيقدم نسخة أكثر إقناعا في أسلوب اللعب.

وجلس فليك (60 عاما) بعد المباراة على مقاعد البدلاء بوجه متجهّم ليقترب منه البرازيلي رافينيا أحد قادة الفريق للاطمئنان عليه، وهو ما ظهر في مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي دفع جماهير برشلونة للتساؤل عما جرى بين المدرب واللاعب.

🚨 Hansi Flick: “After the end of the match, Raphinha was telling me the same thing I said last time: We will improve. We will be much better in the upcoming matches”. 🎥 @DAZN_ES pic.twitter.com/vjJaZJdV3e — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 29, 2025

وكان فليك وحيدا على مقاعد البدلاء، وقد ظهرت على وجهه ملامح الجدية والقلق وبدا "مثقلا بالهموم"، ثم انحنى أمامه رافينيا وتبادل معه بعض الكلمات.

وكشف فليك -في مؤتمر صحفي- كواليس ما دار بينه وبين اللاعب البرازيلي بقوله "في نهاية المباراة قال لي رافينيا نفس ما قلته آخر مرة، سنتحسن. سنكون أفضل بكثير في المباريات المقبلة".

وأضاف المدرب فيما يتعلق بأداء الفريق "علينا تحسين الكثير من الأمور. كانت لدينا فرص لتسجيل مزيد من الأهداف وعلينا العمل على ذلك. حاليا لا نملك نفس السيطرة ولا الشدة التي كنا نظهرها في الموسم الماضي".

رافينيا قائد حقيقي

وعلّقت الصحيفة على مشهد رافينيا فليك بقولها "لقد تصرّف البرازيلي كقائد، وهذه المرة كان اللاعب هو من يطمئن المدرب وليس العكس".

ويدرك فليك أن الوقت الحالي هو الأهم لتحسن الفريق بشكل فوري بالنظر إلى جدول المباريات الذي يزداد صعوبة وازدحاما.

ويتوجب على لاعبي برشلونة تقديم أفضل نسخة لديهم إذا ما أراد الفريق البقاء منافسا على جميع الألقاب هذا الموسم، بدءا من الليغا مرورا بدوري الأبطال الذي لا يملك فيه "البارسا" أي مجال للخطأ إذا ما أراد بلوغ الدور ثمن النهائي مباشرة، وصولا في هذه الفترة إلى منافسات كأس السوبر الإسباني التي ستُقام بالسعودية في يناير/كانون الثاني المقبل.

وبفوزه على ألافيس تصدّر برشلونة جدول الترتيب مؤقتا بوصوله إلى النقطة الـ34، بفارق نقطتين عن غريمه ريال مدريد الذي يحل الليلة ضيفا على جيرونا بملعب مونتيليفي ضمن الجولة ذاتها.