هل يتخلى ريال مدريد عن رودريغو؟

كشفت تقارير صحفية أن ريال مدريد يدرس مجموعة من العروض من أجل التخلي عن نجمه البرازيلي رودريغو، في ظل أدائه المتراجع وخروجه من خطط المدرب تشابي ألونسو.

ويمر رودريغو غوس بفترة عصيبة للغاية مع ريال مدريد هذا العام، ولم تظهر أي بوادر تحسّن في وضعه، حيث يواصل البرازيلي مستوياته الكارثية، والاستمرار في صيامه عن التهديف.

بعد التعادل 1-1 مع جيرونا نهاية الأسبوع، يكون رودريغو قد خاض 30 مباراة رسمية دون تسجيل أي هدف، وهو أسوأ سجل للاعب بريال مدريد في التاريخ، متعادلا مع ماريانو دياز.

ريال مدريد لا يستبعد بيعه

نظرا لفشل رودريغو في العودة إلى خطط تشابي ألونسو، وعدم تحسّن مستواه بشكل ملحوظ، من المنتظر أن يدرس ريال مدريد عروضا لمهاجمه الذي لم ينجح في العودة، وفقا لماريو كورتيغانا من صحيفة "ذا أتلتيك".

في الواقع، فقد اللاعب البرازيلي الدولي البالغ من العمر 24 عاما صفة "لاعب غير قابل للبيع"، التي كان يتمتع بها سابقا خلال سوق الانتقالات الصيفية.

ومع ذلك، فإن رغبة المهاجم في البقاء في سانتياغو برنابيو تعني استبعاد أي انتقال، على الرغم من الاهتمام الكبير من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبحلول عام 2026، سواء في يناير/كانون الثاني أو الصيف المقبل، سيكون ريال مدريد منفتحا على عروض رودريغو، الذي قد يفكر هو نفسه في الرحيل، خاصة بعد أن بات مكانه في تشكيلة البرازيل مهددا.

أداء متواضع

حتى الآن هذا الموسم، لعب رودريغو 15 مباراة في جميع المسابقات، لكنه لم يسجل أي هدف، بينما قدم 3 تمريرات حاسمة.

وكان آخر أهداف النجم البرازيلي مع ريال مدريد أمام أتلتيكو مدريد، في بطولة دوري أبطال أوروبا، يوم 4 مارس/آذار خلال الموسم الماضي.

وفي المقابل، لم يسجل نجم ريال مدريد في الدوري الإسباني منذ 19 يناير/كانون الثاني، ضد لاس بالماس، في الموسم الماضي أيضا.

إعلان

ومن بين مبارياته الـ15، بدأ أساسيا في 4 مباريات فقط، بينما جمع 434 دقيقة فقط إجمالا، مما يعطي مؤشرا على مكانته في خطط تشابي ألونسو.

لذا، إذا تلقى عرضا مقبولا، فلن يقف ريال مدريد عائقا أمام رحيل رودريغو في عام 2026.