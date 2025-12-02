ترامب سيحضر قرعة كأس العالم 2026

أكد البيت الأبيض أمس الاثنين أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيحضر الجمعة سحب قرعة نهائيات كأس العالم 2026 لكرة القدم في مركز كينيدي بواشنطن.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت "سيحضر الرئيس ترامب يوم الجمعة سحب قرعة نهائيات كأس العالم في مركز كينيدي".

وتستضيف الولايات المتحدة إلى جانب كندا والمكسيك مونديال 2026. وستُقام معظم المباريات، بما في ذلك المباراة النهائية، على الأراضي الأميركية، في هذه البطولة التي رفع عدد المنتخبات المشاركة بها إلى 48.

ويأتي إعلان مشاركة ترامب، بعد يومين من إعلان إيران قرارها مقاطعة القرعة، بعد رفض الولايات المتحدة منح تأشيرات لعدد من أعضاء وفدها، وفق ما أفاد به الاتحاد الإيراني لكرة القدم.