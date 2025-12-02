رياضة|كأس العالم 2026|الولايات المتحدة الأميركية

ترامب سيحضر قرعة كأس العالم 2026

FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump wears a 'Trump Was Right About Everything!' hat while holding the FIFA World Cup Trophy, as he makes an announcement on the 2026 FIFA World Cup, in the Oval Office at the White House in Washington, D.C., U.S., August 22, 2025. REUTERS/Jonathan Ernst/File Photo
ترامب سيحضر قرعة كأس العالم 2026 (رويترز)
Published On 2/12/2025
|
آخر تحديث: 13:52 (توقيت مكة)

حفظ

أكد البيت الأبيض أمس الاثنين أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيحضر الجمعة سحب قرعة نهائيات كأس العالم 2026 لكرة القدم في مركز كينيدي بواشنطن.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت "سيحضر الرئيس ترامب يوم الجمعة سحب قرعة نهائيات كأس العالم في مركز كينيدي".

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

وتستضيف الولايات المتحدة إلى جانب كندا والمكسيك مونديال 2026. وستُقام معظم المباريات، بما في ذلك المباراة النهائية، على الأراضي الأميركية، في هذه البطولة التي رفع عدد المنتخبات المشاركة بها إلى 48.

ويأتي إعلان مشاركة ترامب، بعد يومين من إعلان إيران قرارها مقاطعة القرعة، بعد رفض الولايات المتحدة منح تأشيرات لعدد من أعضاء وفدها، وفق ما أفاد به الاتحاد الإيراني لكرة القدم.

المصدر: وكالات

إعلان