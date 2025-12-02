برشلونة يقترب من ضم موهبة مصرية لتعزيز الهجوم

يواصل نادي برشلونة الإسباني مراقبة أبرز المواهب الكروية الصاعدة في القارة الأفريقية، وذكر تقرير إسباني أن النادي الكتالوني يريد التعاقد مع المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر تحت 17 عامًا، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكتب المراسل الرياضي أشرف بن عياد أن برشلونة مهتم بضم المهاجم المصري.

ويبلغ حمزة عبد الكريم من العمر 17 عامًا، ويُعد من أبرز المواهب الهجومية في جيله، بعدما قدّم مستويات لافتة في بطولة كأس العالم تحت 17 عامًا التي اختتمت مؤخرا في قطر، مما جعله محل متابعة من عدة أندية أوروبية كبرى، من بينها بايرن ميونخ وميلان وأولمبيك ليون.

برشلونة يتحرك لتعويض إصابات الهجوم

يأتي اهتمام برشلونة بالمهاجم المصري الواعد بسبب الأزمة التي يعاني منها الفريق الرديف هذا الموسم، بعد سلسلة من الإصابات التي ضربت خط الهجوم، وتشمل: فيكتور باربيرا وأوسكار جيستاو وإبراهيم ديارا.

ومع نقص الخيارات الهجومية، بدأ النادي دراسة إمكانية ضم لاعب يجمع بين السرعة والمهارة والقدرة على التسجيل، وهي الصفات التي برز بها حمزة عبد الكريم خلال مشاركاته الدولية الأخيرة.

موقف الأهلي من العرض

تشير تقارير إعلامية إلى أن برشلونة يدرس التعاقد مع اللاعب على سبيل الإعارة، مع رغبة النادي الأهلي في إدراج خيار شراء في العقد، وهو ما يتم التفاوض بشأنه حاليًا بين الطرفين.

وينتظر الأهلي تقييمًا دقيقًا لعرض برشلونة، خصوصًا في ظل اهتمام أندية أوروبية أخرى، مما قد يرفع القيمة التسويقية للاعب خلال الأشهر المقبلة.

لماذا حمزة عبد الكريم؟

ويأتي اختيار برشلونة لحمزة عبد الكريم للأسباب التالية:

موهبة هجومية تُعد من الأفضل في منتخب مصر للناشئين وهو ما تسبب في تصعيده للفريق الأول.

يجمع بين القوة البدنية واللمسة التهديفية.

قدرة على اللعب في مركز المهاجم الصريح والأطراف.

يبلغ 18 عامًا في يناير/كانون الثاني المقبل، مما يُسهل تسجيله في الفريق الرديف لبرشلونة.

يملك خبرة دولية رغم سنه الصغير.

ويرى كشّافو المواهب في برشلونة أن اللاعب يمتلك هامش تطور كبيرًا، ويمكن أن يصبح أحد عناصر المشروع المستقبلي للفريق الثاني، مع إمكانية تصعيده إلى الفريق الأول إذا نجح في إثبات نفسه.

اهتمام أوروبي واسع

ولا يقتصر الاهتمام بالموهبة المصرية على برشلونة فقط، حيث تتابعه أندية أوروبية كبرى، بينها: بايرن ميونخ الألماني وميلان الإيطالي وأولمبيك ليون الفرنسي.

وتأتي هذه المتابعات بعد تألق اللاعب اللافت في بطولات الفئات السنية خلال العامين الماضيين.

وقد يكون انتقال حمزة عبد الكريم إلى برشلونة ولو عبر الإعارة نقطة تحول كبيرة في مسيرته، وفرصة ذهبية للكرة المصرية من أجل تقديم موهبة جديدة إلى الملاعب الأوروبية، تكرر إنجازات محمد صلاح هداف ليفربول، في حال نجحت المفاوضات بين الناديين خلال الفترة المقبلة.