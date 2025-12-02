الجماهير القطرية تشيد بحفل افتتاح كأس العرب

أبدت الجماهير القطرية التي توافدت بكثافة إلى استاد البيت في مدينة الخور سعادتها وفخرها بمستوى تنظيم حفل افتتاح بطولة كأس العرب 2025، مؤكدة أن العرض جاء "استثنائيا" وعكس روح الوحدة العربية.

وقال مبارك الشمري في حديثه للجزيرة نت إن الحفل "كان افتتاحا أسطوريا"، مضيفا:

“بصراحة انبهرنا.. الحفل كان أجمل من افتتاح كأس آسيا، بل وحتى من كأس العالم. كان يعبر عن الوحدة العربية ويدعو إليها، وشدتني الرسالة ونشيد البلدان العربية".

أما أحمد الحميدي، فعبر عن تأثره بما شهده خلال الافتتاح، وقال:

"قصة الحفل كانت جميلة، والجمهور تفاعل معها بشكل كبير. ومع عزف النشيد القطري أحسست بقشعريرة، وكانت الدموع قريبة من عيوني".

تضامن كبير مع فلسطين:

وأجمع مبارك وأحمد على أن فوز المنتخب الفلسطيني في المباراة الافتتاحية كان لحظة مميزة بالنسبة للجماهير القطرية. وقالا:

"الشعب الفلسطيني يستحق الفرح بعد المعاناة التي عاشها، وفوز فلسطين أقل هدية يمكن تقديمها لهم. نحن مستعدون أن نعطيهم البطولة ليفرحوا بها".

وأضافا: "لو فازت قطر لكان الأمر طبيعيا، لكن فوز فلسطين جعل فرحتنا مضاعفة".

جاسم المحمود.. أنموذج للمشجع القطري الصغير:

ومن بين الجماهير التي حضرت المباراة، لفت الطفل القطري جاسم المحمود الأنظار بحماسه وتشجيعه المستمر للمنتخب القطري. فقد تنقل بين المقاعد حاملا شاله، يردد "حيّوا العنابي"، في مشهد يعكس شغف الجيل الصغير بكرة القدم ودعمه لمنتخب بلاده.

ويقول جاسم، البالغ 6 سنوات، للجزيرة نت:

"حفل الافتتاح أحلى افتتاح شفته في حياتي".

ويدعو جاسم الجماهير إلى مواصلة دعم المنتخب: "حيّوا العنابي".

ويختم الطفل رسالته بتمني فوز قطر في مباراتها المقبلة:

"أتمنى فوز العنابي على تونس".