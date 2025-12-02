البرازيلي رودريغو يعادل رقما كارثيا في ريال مدريد

عادل البرازيلي رودريغو غوس لاعب ريال مدريد أسوأ سلسلة مباريات بلا تسجيل أهداف لمهاجم في تاريخ النادي الملكي الممتد لـ123 عاما.

وبدأ رودريغو أول أمس الأحد مباراة فريقه ريال مدريد ضد جيرونا ضمن الجولة الـ14 من الدوري الإسباني على مقاعد البدلاء، قبل أن يستعين تشابي ألونسو مدرب "الميرينغي" بخدماته عندما دفع به بديلا لزميله الفرنسي أوريلين تشواميني.

رودريغو يعادل رقما كارثيا في ريال مدريد

ودخل رودريغو (24 عاما) أرضية ملعب مونتيليفي عند الدقيقة الـ72 والنتيجة تشير إلى التعادل (1-1)، لكنه لم يقدم الإضافة المأمولة لتنتهي المباراة على وقع النتيجة ذاتها.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن هذه المباراة هي رقم 30 على التوالي التي يفشل فيها رودريغو في تسجيل الأهداف مع ريال مدريد.

وأوضحت الصحيفة أن رودريغو بات الآن في نفس مرتبة ماريانو دياز المهاجم الحالي لفريق ديبورتيفو ألافيس، والذي سبقه إلى ذلك قبل أعوام عدة.

وأشارت إلى أن رودريغو تجاوز ماريانو من حيث عدد الدقائق دون تسجيل، إذ امتدت سلسلة الأول عند 1339 دقيقة قابلة للزيادة، في حين حدث ذلك مع الأخير في 986 دقيقة.

وبحسب "ماركا"، فإن حامل الرقم القياسي بهذا الخصوص هو رافا مارانيون الذي ارتدى قميص النادي الملكي في سبعينيات القرن الماضي، وقد مكث 1416 دقيقة دون تسجيل أهداف في 29 مباراة مع ريال مدريد.

وكان آخر هدف سجله رودريغو مع ريال مدريد في شباك الجار اللدود أتلتيكو مدريد في 4 مارس/آذار 2025 في ذهاب الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا موسم 2024-2025.

أما آخر أهدافه في الدوري الإسباني فكان في شباك لاس بالماس يوم 19 يناير/كانون الثاني 2025 ضمن الجولة الـ20 من نفس الموسم.

وعليه، فإن رودريغو لم يسجل أي هدف لريال مدريد في جميع البطولات منذ 232 يوما، أما في الدوري الإسباني فلم يزر البرازيلي الشباك منذ 315 يوما.

إعلان

يُذكر أن رودريغو شارك مع ريال مدريد بالموسم الحالي في 15 مباراة بجميع البطولات بواقع 434 دقيقة وفق بيانات موقع ترانسفير ماركت الشهير، وقد قدّم تمريرتين حاسمتين.