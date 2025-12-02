"أبناء نيغريرا يتلاعبون بالليغا".. قناة ريال مدريد تهاجم التحكيم الإسباني

صعّدت قناة ريال مدريد التلفزيونية الرسمية هجومها على التحكيم الإسباني، وهذه المرّة بعد تعادل فريقها أمام جيرونا في الدوري الإسباني لكرة القدم.

وانقاد ريال مدريد أمس للتعادل 1-1 أمام مضيفه جيرونا في المباراة التي جرت على ملعب مونتيليفي لحساب الجولة الـ14 من الليغا، وهي نتيجة تسبّبت في فقدان الفريق الملكي صدارة الترتيب لصالح غريمه برشلونة بفارق نقطة واحدة.

وترى قناة ريال مدريد بأن فريقها تضرّر من قرارات الحكم ريكاردو دي بورغوس الذي أدار المواجهة، أبرزها ركلة الجزاء غير المحتسبة للبرازيلي رودريغو غوس بعد تعرّضه للعرقلة داخل منطقة الجزاء من جويل روكا لاعب جيرونا على حد قولها.

Nuevo robo por parte del CTA. Todo sigue en orden y no permiten ganar al Real Madrid. Ricardo de Burgos Bengoetxea es el árbitro del partido de hoy contra el Gerona. 🎥 En el VAR está Juan Luis Pulido Santana. Nada más que decir 😶 pic.twitter.com/L2T1KTCsQc — Hüijsęn (@Huijsen_) November 30, 2025

وشنت القناة هجوما قاسيا على دي بورغوس بقولها "هو أحد الحكام الذي يملكون أسوأ سجل ضد ريال مدريد"، قبل أن توسّع دائرة اتهامها للحكام بقولها "يتم التلاعب بالدوري، الفريق يملك الآن 4 نقاط أقل بسبب أبناء نيغريرا".

وأضافت "هناك مخالفة واضحة لرودريغو والفار لم يستدع الحكم، حدث ذلك في فاييكاس (ملعب رايو فاليكانو) وحدث الآن في جيرونا".

وتابعت القناة "حدث العام الماضي عندما كان ريال مدريد يتقدّم على برشلونة بـ6 نقاط، حدث ذلك في مباراتي إسبانيول وأوساسونا، وهذا العام يتكرّر الأمر".

وزادت "بغض النظر عن أن الفريق لا يلعب جيدا، لكن الحقيقة أن الحكام يعرقلون ريال مدريد، فهم يتخذون القرارات ثم يختفون، ورئيسهم يبرر لهم، ومن هو نائب رئيس الاتحاد؟ خافيير تيباس".

ركلة جزاء غير محتسبة

بدوره، ركّز ألفارو دي لا لاما مقدّم البرامج في قناة ريال مدريد على عدم تدخل الفار في لقطة رودريغو، وتساءل "هل يمكنني الاقتناع بأي عذر بأن دي بورغوس لم ير اصطدام لاعب جيرونا بحذاء رودريغو اليمنى؟".

ثم أجاب "لقد كان في المكان الصحيح ولقطة الفار بيّنت اللقطة بكل وضوح، إنها ركلة جزاء شاء دي بورغوس أم أبى. قصدها لاعب جيرونا أم لم يقصد أنها ركلة جزاء واضحة، إنها ركلة جزاء لم تُحتسب وقد غيّرت مصير نقاط المباراة دون الحاجة لآلة حاسبة".

لقطة مثيرة للجدل

بدورها أشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى وجود لقطة أخرى أثارت غضب ريال مدريد لكنها مرّت تقريبا دون اهتمام حتى نهاية المباراة.

وطالب كيليان مبابي بخطأ في الهجمة التي انتهت بعد لحظات بهدف جيرونا الأول، فالفرنسي احتج على احتكاك "واضح" من أليكس مورينو الذي دفعه وأوقعه بركبته ليتلامس مع ساقه مبابي.

El gol del Girona viene precedido de esta falta sobre Mbappé, con el añadido de que ocurre sobre la línea, con lo cual debió señalarse penalti.

Obsérvese cómo Alex Moreno empuja con las manos y le toca la pierna izquierda al francés. pic.twitter.com/QvAmOyj0p9 — 'Pache' Giralt (@JJ_Giralt) November 30, 2025

وقالت الصحيفة "أصبحت هذه اللقطة أكثر جدلا لأن الاحتكاك وقع فوق خطّ منطقة الجزاء، ما يعني أنه لو احتُسب الخطأ لكان ركلة جزاء لريال مدريد، ولأُلغي هدف جيرونا".

هجوم على التحكيم

من جهتها علّقت صحيفة "سبورت" الإسبانية على انتقادات ريال مدريد للحكام، وقالت إن فلورنيتنو بيريز رئيس النادي الملكي فضّل غض الطرف عن سوء أداء اللاعبين والفريق والهجوم على التحكيم مجددا.

وأوضحت أن فريق المدرب تشابي ألونسو لا يسير على ما يُرام بدليل أنه فاز في مباراة واحدة فقط من أصل 4 خاضها بالليغا بعد الانتصار في الكلاسيكو على برشلونة، قبل أن يتنازل عن الصدارة.

نتائج المباريات الأربع لريال مدريد في الدوري بعد الفوز على برشلونة:

ريال مدريد 4-0 فالنسيا.

رايو فاليكانو 0-0 ريال مدريد.

إلتشي 2-2 ريال مدريد.

جيرونا 1-1 ريال مدريد.

وأشارت أيضا إلى أنه وفي نفس الفترة -بعد الفوز على برشلونة- فاز ريال مدريد في مباراة واحدة (4-3 على أولمبياكوس) وخسر أخرى (0-1 من ليفربول) في دوري أبطال أوروبا، في إشارة جديدة منها لسوء نتائج وأداء النادي الملكي.