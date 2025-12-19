موعد مباراة ريال مدريد ضد إشبيلية في الدوري الإسباني والتشكيلتان المتوقعتان والقنوات الناقلة

يتطلع ريال مدريد لمواصلة صحوته عندما يواجه إشبيلية ضمن الجولة الـ18 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويحتل النادي الملكي المركز الثاني برصيد 39 نقطة، ويتخلف بفارق 4 نقاط عن برشلونة المتصدر، ولا بديل له عن الفوز من أجل مواصلة المنافسة على اللقب.

في المقابل يأتي إشبيلية في المركز التاسع بـ20 نقطة ويتطلع لاحتلال موقع بين الأربعة الأوائل.

موعد مباراة ريال مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني

تقام المباراة يوم السبت 20 ديسمبر/كانون الأول 2025 على ملعب سنتياغو برنابيو.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الـ11 مساءً (23:00) بتوقيت السعودية وقطر، الـ12 بعد منتصف الليل (00:00) بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وإشبيلية

beIN Sports 2 HD

كما يمكنكم متابعة أحداث المباراة لحظة بلحظة من خلال التغطيات المباشرة للجزيرة نت.

ويسعى ريال مدريد لتحقيق فوزه الثالث على التوالي في جميع المسابقات عندما يستكمل مشواره في الدوري الإسباني بمواجهة إشبيلية مساء السبت.

وفاز فريق تشابي ألونسو على ألافيس 2-1 في الدوري الإسباني الأسبوع الماضي، وقد ساهم هذا الفوز المتتالي في رفع معنويات جماهير ريال مدريد قبل العطلة الشتوية، لكن الضغط يعود بقوة على الفريق قبل مواجهة إشبيلية.

وستعتبر أي نتيجة أقل من الفوز خيبة أمل كبيرة للنادي الملكي، في وقت يواجه فيه برشلونة مباراة صعبة ضد فياريال نهاية هذا الأسبوع، لذا قد تتغير الصورة في الصدارة تمامًا في الجولة القادمة، وربما يستعيد ريال مدريد بعضًا من زمام المبادرة.

وقدم إشبيلية أداءً رائعًا في الدوري الإسباني الأسبوع الماضي، محققًا فوزًا ساحقًا بنتيجة 4-0 على ريال أوفيدو، مما رفعه إلى المركز التاسع في الترتيب، بفارق 5 نقاط فقط عن ريال بيتيس صاحب المركز السادس.

غيابات مؤثرة وتوقعات

سيغيب عن ريال مدريد مجدداً كل من داني كارفاخال، وترينت ألكسندرأرنولد، وإيدر ميليتاو بداعي الإصابة وبراهيم دياز (مشارك في كأس الأمم الأفريقية)، وألفارو كاريراس (إيقاف)، وإندريك (إيقاف).

في غضون ذلك، سيخضع كل من راؤول أسينسيو (مرض)، وإدواردو كامافينغا (إصابة في الكاحل)، وديفيد ألابا (إصابة عضلية)، وأنطونيو روديغر (إجهاد)، وفيديريكو فالفيردي (إجهاد)، وفيرلاند ميندي (إصابة عضلية) للفحص قبل أن يتخذ المدرب ألونسو أي قرارات نهائية.

أما بالنسبة لإشبيلية، فمن المؤكد غياب كل من أكور آدامز (كأس الأمم الأفريقية)، وشيديرا إيجوك (كأس الأمم الأفريقية)، وروبن فارغاس (إصابة في الفخذ)، وعدنان يانوزاي (إصابة في الفخذ)، وتانغي نيانزو (إصابة في أوتار الركبة)، وغابرييل سوازو (إصابة عضلية).

تاريخ المواجهات بين ريال مدريد وإشبيلية

لم يتمكن إشبيلية من التغلب على ريال مدريد خارج أرضه في الدوري منذ ديسمبر/كانون الأول 2008، ويحافظ لوس بلانكوس حاليًا على سجله خاليًا من الهزائم في 13 مباراة متتالية أمام خصمه يوم السبت.

عدد المباريات: 197

197 فوز ريال مدريد: 108 مباريات

108 مباريات فوز إشبيلية: 57

57 التعادل: 32

التشكيلة المتوقعة لريال مدريد أمام إشبيلية (4-4-2)

كورتوا، فالفيردي، أسينسيو، هويسن، غارسيا، غولر، تشواميني، بيلينغهام، رودريغو، مبابي، فينيسيوس.

التشكيلة المتوقعة لإشبيلية أمام ريال مدريد (5-3-2)

فلاخوديموس؛ كارمونا، كاردوسو، غوديل، كاسترين، أوسو، أغومي، سو، ميندي، روميرو، سانشيز.