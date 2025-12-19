رياضة|بطولات أوروبية|إسبانيا

لابورتا: ميسي يستحق تمثالا في كامب نو ومستعد لإصلاح العلاقة معه

Barcelona's former president Joan Laporta (L) and Lionel Messi hold the Spanish first division trophy of the 2009-2010 season before a friendly match at Camp Nou stadium in Barcelona, August 25, 2010. REUTERS/Albert Gea (SPAIN - Tags: SPORT SOCCER)
علاقة لابورتا وميسي تدهورت بعد أن رفض تجديد عقده بسبب المشاكل المالية لبرشلونة(رويترز)
Published On 19/12/2025
|
آخر تحديث: 21:44 (توقيت مكة)

قال رئيس نادي برشلونة، خوان لابورتا، إنه مستعد لإصلاح العلاقة مع نجم إنتر ميامي، ليونيل ميسي، مؤكدًا أن الأسطورة الأرجنتيني يستحق تكريمًا يليق به وتمثالًا في ملعب كامب نو.

ويؤكد لابورتا أنه حريص على تعويض رحيل ميسي، بل واقترح بناء تمثال له تخليدا لإرثه.

وقال رئيس البارسا "وقعتُ أول عقد لميسي عندما كان في السادسة عشرة من عمره. ما عشناه معه يُعد من أروع اللحظات في تاريخ برشلونة، إن لم يكن أروعها على الإطلاق. إنه يستحق التكريم والتمثال والتقدير الكامل".

وأضاف "الأمر يعتمد أيضًا على الطرف الآخر. أنا على استعداد لحل أي مشكلة. لقد قدم ميسي كثيرا لبرشلونة، وقدم برشلونة كثيرا له. آمل أن نلتقي مجددًا يومًا ما".

وعن رحيل ميسي المثير للجدل في عام 2021 صرح لابورتا "موضوع ميسي يحزنني. أنا مشجع لبرشلونة، لكن الأهم من كل شيء هو النادي. لو كنت عضوا فيه، لفهمت ما فعله الرئيس لمصلحة النادي".

Barcelona's player Lionel Messi of Argentina signs an agreement to undertake the role of UNICEF Goodwill Ambassador for two years at Nou Camp stadium in Barcelona
لابورتا (يسار) أعرب عن استعداده لإصلاح علاقته مع ميسي (رويترز)

رحيل ميسي الحزين

انتهى عقد ميسي مع برشلونة رسميًا في 30 يونيو/حزيران 2021، حيث أعلن النادي عدم قدرته على تجديد عقده بسبب قيود مالية وقيود من رابطة الدوري الإسباني.

انضم النجم الأرجنتيني إلى باريس سان جيرمان في 10 أغسطس/آب 2021 في واحدة من أكثر الصفقات إثارة للجدل في تاريخ كرة القدم.

عاد ميسي أخيرًا إلى برشلونة في جولة سرية في ملعب كامب نو المُجدد حديثًا، مُظهرًا حبه للفريق دون علم إدارة برشلونة.

وكان رحيل ميسي من أكبر خيبات الأمل في فترة رئاسة لابورتا الحالية، ويعترف بندمه عليه في حين يستعد للانتخابات الرئاسية المقبلة في النادي.

المصدر: مواقع إلكترونية

