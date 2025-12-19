هل تكفي غرامة 20 ألف يورو لإيقاف عنف جماهير مكابي تل أبيب؟

تصدرت جماهير فريق "مكابي تل أبيب" الإسرائيلي عناوين الأخبار مجددا، في ظل سجلها الحافل بأعمال العنف والهتافات العنصرية ضد العرب والمسلمين في أماكن مختلفة.

وفي هذا السياق، أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن فرض عقوبات على جماهير النادي الإسرائيلي على خلفية الهتافات المسيئة التي رددها مشجعو الفريق خلال وجودهم في ألمانيا أثناء مواجهة مكابي تل أبيب وشتوتغارت الألماني ضمن منافسات الدوري الأوروبي.

وقضت العقوبات بفرض غرامة مالية على النادي الإسرائيلي بقيمة 20 ألف يورو، إضافة إلى حظر حضور جماهيره مباراة واحدة، مع تأجيل تنفيذ قرار الحظر.

تفاعل واسع

وسرعان ما أثارت هذه العقوبات تفاعلا واسعا على المنصات الرقمية، رصد بعضها برنامج "هاشتاغ" في حلقة (2025/12/18)، حيث عبّر صحفيون ونشطاء وسياسيون عن مواقف متباينة حيال القرار وسلوك جماهير الفريق.

وفي تعليق انتقد فيه طريقة التعامل مع القضية، كتب الصحفي مهدي حسن:

"من الواضح أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم معاد للسامية". بواسطة مهدي حسن

وفي سياق آخر، هاجم الصحفي أوين جونز جماهير مكابي تل أبيب، معتبرا أن سجلهم العنصري كاف لفرض عقوبات أشد، وقال:

"هؤلاء هم البلطجية العنصريون الذين أرادت الحكومة البريطانية أن يتجولوا في شوارع برمنغهام، وقيل إننا عنصريون لأننا لم نرد أن يحدث ذلك. مشجعون يهتفون بشكل روتيني: لا توجد مدارس في غزة لأنه لم يعد هناك أطفال في غزة. هذا الهتاف وحده كاف لحظرهم. ولو كان الفلسطينيون يعاملون كبشر لكانوا قد حُظروا بالفعل". بواسطة أوين جونز

وفي انتقاد لوسائل الإعلام البريطانية، كتب مات معلقا:

"هل تذكرون عندما قررت وسائل الإعلام البريطانية بشكل جماعي الدفاع عن هذه الجماهير العنيفة فقط لأنهم كانوا مشجعين لناد إسرائيلي لكرة القدم؟ لقد كان أسبوعا مذهلا". بواسطة مات

ومن داخل المشهد السياسي البريطاني، علّق النائب أيوب خان على الجدل الدائر قائلا:

"ومع ذلك سمعنا في مجلسي البرلمان تعليقات مخزية من سياسيين كانوا يدافعون عن هؤلاء المشجعين الألتراس العنصريين العنيفين لنادي مكابي، بل حاولوا حتى تطبيع سلوكهم بالقول إن هذا يحدث في كثير من الأندية البريطانية". بواسطة أيوب خان

وفي ختام التفاعلات، رأى أحد الحسابات أن المشكلة ليست في الدول المضيفة، بل في سلوك الجماهير نفسها، فكتب: