عبد الرزاق حمد الله يعتزل اللعب دوليا بعد قيادة المغرب للتتويج بكأس العرب

عبد الرزاق حمد الله سجل هدفين بمرمى الأردن في نهائي كأس العرب (الفرنسية)
Published On 19/12/2025
آخر تحديث: 20:49 (توقيت مكة)

أعلن نجم الشباب السعودي عبد الرزاق حمد الله اعتزاله اللعب دوليا بعد قيادته المنتخب المغربي لمنصة التتويج في كأس العرب.

وشارك حمد الله بديلا لأسامة الطنان في الدقيقة 72، ونجح في إحراز هدف التعادل في الدقيقة 87، ثم هدف الفوز والتتويج في الدقيقة 100.

وفي رده على سؤال عن احتمال مشاركته في نهائيات كأس العالم رفقة منتخب "أسود الأطلس"، قال حمد الله إن "هذه آخر مباراة لي مع المنتخب، وأنا بطل كأس العرب. بعد كل المعاناة التي مررت بها حان وقت التوقف الدولي، ولسنا منتخبا رديفا".

وأضاف "أنا سعيد بهذا اللقب، الذي يعوّضني عن أعوام عجاف تمنّيت الحضور فيها مع المنتخب لأحصل على ما يناسب قيمتي وأقدّم الإضافة، وللأسف أتت متأخرة، ولكن الأهم أنها جاءت".

بدأ حمد الله مسيرته الدولية خلال مباراة ودية ضد بوركينا فاسو في 29 فبراير/شباط 2012، وشارك في 29 مباراة دولية سدد خلالها 10 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.

وسبق أن أعلن حمد الله اعتزاله دوليا في 2019 عقب استبعاده من قائمة المنتخب في أمم أفريقيا 2019، لكنه تراجع عن قراره وشارك مع الفريق الذي حقق المركز الرابع في كأس العالم 2022.

