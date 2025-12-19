تشابي ألونسو يعلق على ضحك فينيسيوس أمام تالافيرا بكأس الملك

أثارت لقطة لفينيسيوس جونيور خلال مباراة ريال مدريد ضد تالافيرا في دور الـ32 من كأس الملك كثيرا من الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي.

وحقق النادي الملكي فوزا صعبا 3-2 على تالافيرا، أحد أندية الدرجة الثالثة، ليحسم تأهله لثمن النهائي.

وفضل تشابي ألونسو، المدير الفني لريال مدريد، الاحتفاظ بفينيسيوس، على دكة البدلاء طوال المباراة، حيث لم يدفع به رغم سيناريو اللقاء الصعب.

ورصدت كاميرات برنامج "إل تشيرينغيتو" التناقض الصارخ بين توتر الجهاز الفني وراحة بال عديد من اللاعبين، مثل فينيسيوس وإندريك وغولر وماستانتونو، في اللحظات الأخيرة من مباراة كأس الملك ضد تالافيرا.

ونشرت صحيفة "ماركا" مقطع فيديو لفينيسيوس وهو يتبادل الدعابات مع زميله إندريك، بينما كان ألونسو يعاني من مرارة النتيجة، حتى مع تقدم فريقه 3-1.

وكان رد ألونسو على هذه اللقطة خلال مؤتمر صحفي قبل مواجهة إشبيلية: "لم أشاهد اللقطات، لكننا نجحنا في تجاوز هذه المواجهة، ونحن نفكر بالفعل في إشبيلية".