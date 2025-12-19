الخبرة سلاح منتخب "نسور قرطاج" في أمم أفريقيا 2025

يعوّل منتخب تونس في مشاركته بالنسخة الـ35 من كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، المقررة في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر/كانون الأول 2025 إلى 18 يناير/كانون الثاني 2026، على مزيج من الخبرة والاستقرار الفني، في مسعى جاد لاستعادة أمجاده القارية.

ويخوض منتخب "نسور قرطاج" البطولة الأفريقية للمرة الـ22 في تاريخه، بعدما توّج باللقب مرة واحدة عام 2004 حين استضاف المنافسات، بينما أوقعته القرعة في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات نيجيريا وأوغندا وتنزانيا.

السخيري.. رئة الوسط وخزان الخبرة

يبقى لاعب الوسط إلياس السخيري (30 عاما) أحد أعمدة المنتخب التونسي، لما يقدمه من ثبات وأدوار تكتيكية محورية، إذ يُعد خامس أكثر اللاعبين مشاركة دوليا مع المنتخب برصيد 74 مباراة، خلف فرجاني ساسي (97)، وعلي معلول (93)، وياسين مرياح (93)، ثم نعيم السليتي (72).

وُلد السخيري في العاشر من مايو/أيار 1995 بفرنسا لأب تونسي وأم فرنسية، وتكوّن كرويا في نادي مونبيلييه، حيث لعب بين عامي 2014 و2019، قبل أن يخوض أول تجربة احترافية خارج فرنسا بالانتقال إلى كولون الألماني في صيف 2019 مقابل 6 ملايين يورو، مسجلا 20 هدفا في 133 مباراة.

وفي صيف 2023 انتقل السخيري إلى آينتراخت فرانكفورت في صفقة انتقال حر، وواصل حضوره المنتظم بتسجيله 7 أهداف في 98 مباراة بمختلف المسابقات، كما تُوج بجائزة أفضل لاعب تونسي لعام 2021.

وعلى الصعيد الدولي، بدأ السخيري مشواره مع المنتخب الأولمبي عام 2014، قبل أن يستدعيه المدرب نبيل معلول إلى المنتخب الأول في مارس/آذار 2018، ليصبح منذ ذلك الحين ركيزة أساسية، شارك في نسختي كأس العالم 2018 و2022، و3 بطولات لكأس أمم أفريقيا، وأسهم في بلوغ تونس المركز الرابع في نسخة 2019 بمصر.

ويرتبط السخيري بعقد مع فرانكفورت حتى عام 2027، وتبلغ قيمته السوقية نحو 5.7 ملايين يورو، كما كان أحد العناصر المؤثرة في تأهل فريقه إلى دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

طموح كسر الانتظار وتصحيح المسار

ويدخل المنتخب التونسي نهائيات أمم أفريقيا 2025 بطموح إنهاء 22 عاما من الغياب عن منصة التتويج، وتعويض الخروج المخيب من دور المجموعات في نسخة كوت ديفوار 2023، حين حل أخيرا في مجموعته بدون أي فوز.

ويستمد "نسور قرطاج" دفعة معنوية كبيرة من تأهلهم المبكر إلى نهائيات كأس العالم 2026، بعدما تصدروا مجموعتهم في التصفيات الأفريقية بقيادة المدرب سامي الطرابلسي، محققين 28 نقطة وبفارق مريح عن أقرب الملاحقين.

مجموعة صعبة وماض مبشر

تضع المجموعة الثالثة منتخب تونس أمام اختبار صعب، خاصة بمواجهة نيجيريا، صاحبة الألقاب الثلاثة (1980 و1994 و2013)، حيث التقى المنتخبان 6 مرات في أمم أفريقيا، فازت تونس مرتين مقابل 3 انتصارات لنيجيريا وتعادل وحيد، وكان آخرها في ثمن نهائي نسخة 2021 بالكاميرون، حين فازت تونس بهدف نظيف.

كما يخوض المنتخب التونسي أول مواجهة له تاريخيا مع تنزانيا في البطولة، بينما يلتقي أوغندا للمرة الثالثة، بعدما سبق أن فاز عليها في نسختي 1962 و1978.

أرقام وتاريخ

يشارك منتخب تونس في أمم أفريقيا للمرة الـ17 على التوالي، معززا رقمه القياسي كأكثر المنتخبات ظهورا متتاليا في البطولة، وخاض خلالها 83 مباراة، حقق 25 فوزا و30 تعادلا مقابل 28 خسارة، وسجل 100 هدف واستقبل 97.

ويحتل المنتخب التونسي حاليا المركز الـ40 عالميا والسادس أفريقيا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بينما يتصدر راضي الجعايدي قائمة أكثر اللاعبين تمثيلا للمنتخب (105 مباريات)، ويتربع عصام جمعة على صدارة الهدافين التاريخيين (36 هدفا).

بداية المشوار

يستهل منتخب تونس مشواره في البطولة بمواجهة أوغندا في 23 ديسمبر/كانون الأول على الملعب الأولمبي بالرباط، قبل لقاء نيجيريا في الجولة الثانية بمدينة فاس، ثم يختتم دور المجموعات بمواجهة تنزانيا في 30 من الشهر ذاته.