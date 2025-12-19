الشكوك تحوم حول مشاركة بيدري في مباراة برشلونة ضد فياريال

خضع بيدري لاعب وسط فريق برشلونة لتدريبات خاصة صباح اليوم وسط شكوك عن مشاركته أمام فياريال ضمن الجولة الـ18 من الدوري الإسباني.

ويعاني بيدري، الذي يُعدّ لاعبا أساسيا في تشكيلة المدرب هانسي فليك، من إجهاد عضلي، ويدرس الجهاز الفني إراحته.

عاد برشلونة إلى التدريبات الجمعة بعد أن منح فليك لاعبيه يومين راحة.

واستأنف الفريق التدريبات صباح اليوم بعد مباراة كأس الملك التي أُقيمت الثلاثاء الماضي في غوادالاخارا. لكن غاب عنها بيدري.

وخضع لاعب خط الوسط لذي لعب الدقائق الـ15 الأخيرة من مباراة كأس الملك على ملعب بيدرو إسكارتين، لتدريبات خاصة.

ولم يشارك أساسيا في المباراة، من أجل تخفيف الإرهاق والإجهاد العضلي المتراكمين. وسيُحدد مدى تقدمه وجاهزيته لمباراة الأحد ضد فياريال خلال الساعات القادمة.

وبحسب صحيفة "ماركا"، لا توجد نية لإشراكه مبكرا، على الرغم من كونه لاعبا أساسيا لا غنى عنه للمدرب الألماني، حيث شارك في 19 مباراة.

ولم يُحسم الأمر بعد، لكن الجهاز الفني يدرس إدارة وقت لعبه وإراحته حتى ديربي الثالث من يناير/كانون الثاني.

ومن المنتظر أن يُتخذ القرار النهائي غدا السبت ظهرا، بناءً على شعور اللاعب خلال الحصة التدريبية قبل مواجهة فياريال.

من جهة أخرى، من المتوقع أن يشارك روبرت ليفاندوفسكي أساسيا أمام فريق "الغواصات الصفراء".

وكان ليفا يتدرب بشكل منفرد في الأيام السابقة بسبب آلام في أوتار الركبة، لكنه تدرب اليوم بشكل طبيعي.