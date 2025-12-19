المغربي حجي ينتقد اختيار لامين جمال تمثيل إسبانيا وليس المغرب

عبّر الدولي المغربي الأسبق مصطفى حجي عن أسفه لقرار لامين جمال جوهرة برشلونة، الذي فضّل تمثيل منتخب إسبانيا على ارتداء قميص "أسود الأطلس".

وقال حجي في تصريحات حظيت بانتشار كبير في وسائل الإعلام الإسبانية "المودة التي نالها لامين من الإسبان لن تكون مثل المودة التي كان سيحظى بها من المغاربة. لذا من المؤسف أنه لم يختر المغرب".

وأضاف "لو فعل لامين جمال واختار المغرب لكان الأمر مختلفا. هذا محزن جدا".

وتابع حجي "قرأت مؤخرا في صحيفة إسبانية بعض الصحفيين يقولون لدينا بيدري، نريد بيدري، ونريد جمال لكننا لا نريده بقدر بيدري، هذا يعني أنه أخطأ".

وأتم أسطورة كرة القدم المغربية تصريحاته "كنت أتمنى أن يلعب مع المغرب. سيظل دائما مغربيا حتى لو لعب لإسبانيا".

ودافع حجي المعتزل عام 2010، عن قميص منتخب المغرب في 63 مباراة دولية سجل خلالها 13 هدفا وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير، ونال أيضا جائزة أفضل لاعب أفريقي عام 1998.

يُذكر أن لامين جمال وُلد عام 2007 في بلدة إسبلوغاس دي يوبريغات الواقعة ضمن حدود برشلونة، لأب مغربي هو منير نصراوي وأم من غينيا الاستوائية اسمها شيلا إيبانا، ونشأ في حي روكافوندا العمالي، وهو ما أهّله لتمثيل 3 منتخبات قبل أن يختار "لاروخا".

وكان لامين قد كشف في مقابلة مطولة مع برنامج "60 دقيقة" على قناة "سي بي إس" الأميركية وبُثت بداية الشهر الجاري، عن سبب اختياره تمثيل منتخب إسبانيا بدلا من المغرب.

وقال لامين حينها "كنت أفكر جديا باللعب لمنتخب المغرب الذي وصل لتوه إلى نصف نهائي كأس العالم 2022، لكن في لحظة الحقيقة لم أشك أبدا في اختياري تمثيل إسبانيا".

وأوضح "مع محبتي واحترامي للمغرب فإنني كنت دائما أرغب في لعب كأس أوروبا، فكُرة القدم الأوروبية أكثر متابعة على المستوى الدولي، وكنت أريد الفوز باليورو، وقد تحقق ذلك بحمد الله، والآن أريد اللعب في كأس العالم ومحاولة الفوز فيه".

وتابع "سأظل أحب المغرب فهو بلدي أيضا، لن يكون الأمر غريبا أو سيئا لو لعبت لهم، لكن إسبانيا كانت تلعب اليورو، وأنا نشأت في إسبانيا وأشعر أنها وطني أيضا".