اعتذار أردني عن عدم مصافحة السكيتوي مدرب منتخب المغرب

قدم اللاعب الأردني سليم عبيد اعتذاره عن الموقف الذي صدر من بعض لاعبي المنتخب الأردني، الذين رفضوا مصافحة مدرب المنتخب المغربي طارق السكتيوي، الأمر الذي خلّف ردود فعل غاضبة وجدلا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتوج المنتخب المغربي بكأس العرب بعد فوزه على المنتخب الأردني 3-2 في المباراة النهائية بعد التمديد.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 احتفالات ختام كأس العرب تعكس نجاح رسالة الافتتاح

احتفالات ختام كأس العرب تعكس نجاح رسالة الافتتاح list 2 of 2 أسباب فوز المغرب على الأردن في نهائي كأس العرب end of list

وأظهرت لقطات تلفزيونية من حفل الختام سليم عبيد وزميله حسام أبو الذهب، وهما يتجنبان مصافحة السكتيوي، الأمر الذي خلّف ردود فعل واسعة غاضبة على التصرف.

وكتب عبيد عبر حسابه على منصة إنستغرام توضيحا قال فيه "للتوضيح فقط، الموقف الذي حصل مع مدرب المنتخب المغربي الكابتن طارق لم يكن مقصودا أبدا، ولا يمثل أخلاقنا كأردنيين. ونقدم الاعتذار للكابتن، وله كل الحب والاحترام والتقدير، وألف مبروك الفوز للمنتخب المغربي الشقيق".

في المقابل ظهر لاعبون آخرون في المنتخب الأردني خلال الممر الشرفي يصافحون مدرب "أسود الأطلس"، بينهم محمود مرضي وهداف البطولة علي علوان الذي عانق السكيتوي وقدم له التهنئة بالتتويج.