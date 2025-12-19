رياضة|كأس العرب|قطر

احتفالات ختام كأس العرب تعكس نجاح رسالة الافتتاح

جماهير من تونس الجزائر و المغرب متحدة في حفل الاختتام
جماهير عربية من بلدان مختلفة جمعتها فرحة الاحتفالات في ساحة ملعب لوسيل، معقل نهائي كأس العرب قطر 2025 (الجزيرة)
أسدل الستار على منافسات بطولة كأس العرب قطر 2025 على ملعب لوسيل، وسط أجواء احتفالية صاخبة وفرحة عارمة شاركت فيها الجماهير العربية على اختلاف انتماءاتها، وليس فقط جماهير المنتخب المغربي الذي توج باللقب عقب فوزه في النهائي على المنتخب الأردني.

وشهدت المباراة النهائية بين المغرب والأردن إثارة كبيرة ومستوى فنيا رفيعا، أمتع الحاضرين، وأجمع كثير من الجماهير على أن المنتخبين قدما أفضل ما لديهما، في مباراة جسدت روح كرة القدم التي لا تعرف سوى التنافس الشريف، حيث يكون الفوز لفريق والخسارة لآخر.

وحسب آراء الجماهير التي حضرت نهائي لوسيل، فإن الفائز الأكبر في البطولة كان تلك الصور المعبرة التي جمعت الجماهير العربية من مختلف البلدان، ووحدت الجميع خلف رسالة واحدة: شكرا لقطر على هذا التنظيم الرائع، وشكرا للجماهير التي أسهمت بشكل كبير في نجاح البطولة. وسواء توج المغرب أو الأردن، فإن الجميع شعر بأنه فائز، في مشهد عكس نجاح الرسالة التي حملها حفل افتتاح البطولة قبل 17 يوما.

وعبّر كثير من الجماهير للجزيرة نت عن سعادتهم بحضور البطولة ومشاركة الجماهير العربية من مختلف الأقطار، سواء في مدرجات الملاعب أو في الفعاليات المصاحبة في سوق واقف وكتارا.

وقال طه، القادم من مدينة الجديدة المغربية، إن "المباراة كانت جميلة والجميع كان سعيدا، والحمد لله فاز المنتخب المغربي. ما كاين فرق بين عرب آسيا وعرب أفريقيا، كلنا عرب ومسلمون".

طه من المغرب وإشارق من تونس مشجعان للمغرب في نهائي كأس العرب
طه من المغرب وإشراق من تونس مشجعان في نهائي كأس العرب قطر 2025 من ملعب لوسيل (الجزيرة)

من جهتها، قالت إشراق من تونس المقيمة في قطر، إن "زوجي مغربي ونحب المغرب كثيرا. هذا التتويج يفرح كل دول المغرب العربي، المغرب والجزائر وتونس وليبيا ومصر. فوز المغرب بالكأس فخر لنا جميعا".

أما زكرياء من مدينة سلا المغربية، فأعرب عن فرحته قائلا: "هذا الجمهور الكبير لا يستحق أن يعود بدون كأس. جئت من الرياض مع صديقي أشرف التونسي، وكنت واثقا أن الكأس ستكون للمغرب طالما وصلنا إلى النهائي".

زكاريا مغربي وأشرف تونسي جاءا من الرياض لتشجيع المغرب
زكرياء مشجع مغربي على اليسار وأشرف من تونس جاءا من الرياض لحضور نهائي كأس العرب قطر 2025 في ملعب لوسيل (الجزيرة)

وقال أشرف التونسي: "جئت أيضا من الرياض وشجعت المنتخب المغربي، والحمد لله لم يخيبنا".

وفي المقابل، عبّر مشجعان أردنيان، محمد الجمل وراني السلمان، عن اعتزازهما بالأداء رغم الخسارة، وهما يرفعان العلم الأردني والكوفية الفلسطينية، قائلين إن "المباراة كانت كبيرة بين منتخبين كبيرين. المغرب استحق اللقب، ونبارك له، كما نبارك للأردن هذا الأداء المشرف رغم الغيابات والإصابات".

وأضافا: "خسرنا نهائيين على هذا الملعب، نهائي كأس آسيا أمام قطر، واليوم نهائي كأس العرب أمام المغرب، لكن الثالثة ثابتة، بإذن الله".

محمد الجمل وراني السلمان من الأردن جاءا من الامارات لتشجيع الأردن
محمد الجمل وراني السلمان من الأردن جاءا من الإمارات لحضور نهائي كأس العرب قطر 2025 (الجزيرة)

وتابعا: "نهنئ المغرب الذي استحق التتويج، والفارق كان في الجاهزية البدنية. نتمنى التوفيق لكل المنتخبات العربية في كأس أفريقيا بالمغرب".

وختم المشجعان حديثهما بتوجيه الشكر لدولة قطر: "نشكر قطر -قيادة وحكومة وشعبا- على هذا التنظيم الراقي، ونهنئها بعيدها الوطني. هذه البطولة أكدت أن العرب واحد، والفرح كان مشتركا بين الجميع".

