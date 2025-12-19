احتفالات ختام كأس العرب تعكس نجاح رسالة الافتتاح

أسدل الستار على منافسات بطولة كأس العرب قطر 2025 على ملعب لوسيل، وسط أجواء احتفالية صاخبة وفرحة عارمة شاركت فيها الجماهير العربية على اختلاف انتماءاتها، وليس فقط جماهير المنتخب المغربي الذي توج باللقب عقب فوزه في النهائي على المنتخب الأردني.

وشهدت المباراة النهائية بين المغرب والأردن إثارة كبيرة ومستوى فنيا رفيعا، أمتع الحاضرين، وأجمع كثير من الجماهير على أن المنتخبين قدما أفضل ما لديهما، في مباراة جسدت روح كرة القدم التي لا تعرف سوى التنافس الشريف، حيث يكون الفوز لفريق والخسارة لآخر.

وحسب آراء الجماهير التي حضرت نهائي لوسيل، فإن الفائز الأكبر في البطولة كان تلك الصور المعبرة التي جمعت الجماهير العربية من مختلف البلدان، ووحدت الجميع خلف رسالة واحدة: شكرا لقطر على هذا التنظيم الرائع، وشكرا للجماهير التي أسهمت بشكل كبير في نجاح البطولة. وسواء توج المغرب أو الأردن، فإن الجميع شعر بأنه فائز، في مشهد عكس نجاح الرسالة التي حملها حفل افتتاح البطولة قبل 17 يوما.

وعبّر كثير من الجماهير للجزيرة نت عن سعادتهم بحضور البطولة ومشاركة الجماهير العربية من مختلف الأقطار، سواء في مدرجات الملاعب أو في الفعاليات المصاحبة في سوق واقف وكتارا.

وقال طه، القادم من مدينة الجديدة المغربية، إن "المباراة كانت جميلة والجميع كان سعيدا، والحمد لله فاز المنتخب المغربي. ما كاين فرق بين عرب آسيا وعرب أفريقيا، كلنا عرب ومسلمون".

من جهتها، قالت إشراق من تونس المقيمة في قطر، إن "زوجي مغربي ونحب المغرب كثيرا. هذا التتويج يفرح كل دول المغرب العربي، المغرب والجزائر وتونس وليبيا ومصر. فوز المغرب بالكأس فخر لنا جميعا".

أما زكرياء من مدينة سلا المغربية، فأعرب عن فرحته قائلا: "هذا الجمهور الكبير لا يستحق أن يعود بدون كأس. جئت من الرياض مع صديقي أشرف التونسي، وكنت واثقا أن الكأس ستكون للمغرب طالما وصلنا إلى النهائي".

وقال أشرف التونسي: "جئت أيضا من الرياض وشجعت المنتخب المغربي، والحمد لله لم يخيبنا".

وفي المقابل، عبّر مشجعان أردنيان، محمد الجمل وراني السلمان، عن اعتزازهما بالأداء رغم الخسارة، وهما يرفعان العلم الأردني والكوفية الفلسطينية، قائلين إن "المباراة كانت كبيرة بين منتخبين كبيرين. المغرب استحق اللقب، ونبارك له، كما نبارك للأردن هذا الأداء المشرف رغم الغيابات والإصابات".

وأضافا: "خسرنا نهائيين على هذا الملعب، نهائي كأس آسيا أمام قطر، واليوم نهائي كأس العرب أمام المغرب، لكن الثالثة ثابتة، بإذن الله".

وتابعا: "نهنئ المغرب الذي استحق التتويج، والفارق كان في الجاهزية البدنية. نتمنى التوفيق لكل المنتخبات العربية في كأس أفريقيا بالمغرب".

وختم المشجعان حديثهما بتوجيه الشكر لدولة قطر: "نشكر قطر -قيادة وحكومة وشعبا- على هذا التنظيم الراقي، ونهنئها بعيدها الوطني. هذه البطولة أكدت أن العرب واحد، والفرح كان مشتركا بين الجميع".