أموريم مدرب مانشستر يونايتد: مشاركة كوبي ماينو لن تتأثر بتصرف شقيقه

شهد ملعب أولد ترافورد لقطة لفتت الأنظار بعد أن ارتدى جوردان ماينوهامز، شقيق لاعب مانشستر يونايتد كوبي ماينو، قميصا يحمل عبارة "الحرية لكوبي ماينو" خلال مباراة الفريق أمام بورنموث التي انتهت بالتعادل 4-4.

ورغم لفتة الأخ الشقيق، طمأن روبن أموريم، مدرب الفريق، الجماهير بأن القميص لن يؤثر على فرص مشاركة كوبي في المباريات المقبلة، مؤكدا أن التشكيلة ستبنى على معايير فنية فقط.

لا تأثير على تشكيلة الفريق

وشوهد كوبي ماينو وهو يشارك في آخر نصف ساعة من المباراة أمام بورنموث، في حين لم يبدأ أي مباراة هذا الموسم واقتصر ظهوره على 11 مشاركة كبديل.

وقال أموريم للصحفيين "لا، لم يكن كوبي هو من ارتدى القميص، لن يبدأ (أساسيًا) بسببه، ولن يجلس على الدكة بسببه. سيشارك فقط إذا كان الخيار الأنسب للفريق".

وأضاف "الأمر لا يمثل مشكلة بالنسبة لي، فقد اعتدت على مثل هذه المواقف منذ عام. سنتعامل معه، لكن لن أتخذ أي إجراء ضد كوبي بسبب تصرف أحد أفراد عائلته. الوضع لن يتغير، إذا كان كوبي هو الخيار المناسب للمباراة، فسيشارك".

فرنانديز مستاء من يونايتد

يتولى أموريم السيطرة على حالة الاستياء التي يشعر بها قائد الفريق، برونو فرنانديز، بعدما كشف لاعب الوسط البرتغالي في حديثه لقناة "كانال 11" البرتغالية أنه شعر بخيبة أمل لأن النادي كان يرغب في رحيله عندما أبدى نادي الهلال السعودي اهتمامًا بضمه.

وأوضح فرنانديز أنه كان بإمكانه الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية، لكنه اختار البقاء ليس فقط من أجل عائلته، بل لأنه مرتبط بالنادي بحب حقيقي وصادق.

وقال أموريم: "أفصح فرنانديز عما يشعر به، ونحن كنا نعلم بالفعل الضجة المثارة. لكنه تحدث مع الإدارة وأعتقد أن الأمور أصبحت واضحة الآن".

وأضاف "تحدثنا فقط عن مشاعره، وهو من يجب أن يوضحها. برونو يقدم كل ما لديه ويضحي من أجل الفريق، علينا أن نبادله الشيء نفسه ونرتقي لمستوى التزامه. برونو يمثل قدوة كبيرة داخل الفريق. عندما أشاهده في التدريبات والمباريات، أجد أنه يتمتع بشخصية استثنائية".